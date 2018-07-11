Ремонт кухни — пошаговая инструкция

Кухня — одно из наиболее сложных помещений квартиры или загородного дома, ведь именно здесь сосредотачиваются основные инженерные коммуникации, обеспечивающие функционирование бытовой техники и кухонного гарнитура. Традиционно помещение кухни предназначено не только для приготовления пищи, в большинстве случаев там также размещается обеденный стол, за которым собираются все члены семьи. Общение с друзьями и гостями в формате «кухонных посиделок» — тоже отнюдь не редкость, поэтому идеальная кухня должна быть не только функциональной, но и уютной. В этой статье мы поговорим о том, как сделать ремонт в кухне, из каких этапов состоит этот непростой процесс и что необходимо предусмотреть, чтобы достичь желаемого результата.

1. Если вы приняли решение делать ремонт в кухне, в первую очередь вам нужно составить подробный план работ.

Зачастую помещение кухни имеет весьма скромные размеры, при этом вмещая немалое количество необходимых предметов: газовая, либо электрическая плита, мойка, холодильник, системы хранения посуды, мелкой бытовой техники и продуктов. Инженерные коммуникации на кухне включают в себя водоснабжение и водоотведение в зоне раковины, продуманную разводку электричества с достаточным для всей имеющейся бытовой техники количеством розеток, подключение газа к плите и духовке (в случае, если газоснабжение предусмотрено в конкретном доме), обеспечение правильной работы вытяжки. Все эти предметы необходимо разместить на площади кухни, соблюдая технику безопасности и правила эксплуатации бытовых приборов, а также обеспечивая удобство при дальнейшем их использовании. К примеру, плита и духовка (либо духовой шкаф) не должны находиться рядом с холодильником, а если вы хотите поместить холодильник у окна, убедитесь в том, что вертикальные трубы отопления (если они есть) не будут проходить в непосредственной близости от него. Также важно продумать освещение кухни, в особенности — рабочей зоны, избегая образования на ней теневых участков.

Выполните чертеж помещения кухни, а затем спланируйте, в каком месте будут располагаться крупные предметы мебели и бытовая техника. Отметьте на чертеже точки подключения водопровода и канализации, газовой трубы, вентиляционное отверстие, а также точки, где необходимо будет установить светильники, электрические розетки и выключатели.

Если вы не планируете покупать новую кухонную мебель, спланируйте, где будет храниться мебель во время ремонта помещения кухни. Если же вы намерены приобрести новый гарнитур, заказывать его необходимо заблаговременно. Также имеет смысл заранее определиться с тем, где, чем и как будут питаться все члены вашей семьи в период ремонта кухни.

2. Определитесь с материалами, которые будете использовать для отделки помещения кухни — они должны быть моющимися, либо легко заменяемыми. Материалы, обрамляющие зону плиты и духовки, а также мойки, не должны видоизменяться под воздействием влаги и высоких температур. После выбора всех материалов (будь то краска, обои, плитка, стеновые панели, качественный линолеум или ламинат и т.д.) рассчитайте их количество, необходимое для выполнения всех работ, с учетом 5-10% запаса на случай непредвиденных обстоятельств. Для этого следует вычислить площадь каждой поверхности, выяснить расход выбранного материала на 1 кв.м. (для этого можно обратиться на сайты строительных магазинов, либо к продавцам-консультантам, в том числе консультирующим онлайн) и подсчитать необходимое количество единиц материала.

3. Освободите помещение кухни от всей мебели и избавьтесь от старой отделки: удалите побелку с потолка (для этого удобно намочить ее водой и через 10-15 минут удалить с помощью шпателя), старые обои или кафельную плитку — со стен, снимите напольное покрытие. При необходимости капитального ремонта с заменой старых труб и электрической проводки, выполните также их демонтаж.

4. В соответствии с чертежом, выполните новую разводку электричества путем штробления стен и устройства скрытой электропроводки. Если вы не обладаете необходимыми знаниями по электробезопасности, данный вид работ следует поручить профессионалам. Важно, чтобы разводка электричества была выполнена качественно, ведь в противном случае для того, чтобы переделать эту работу и ликвидировать недостатки, придется пожертвовать новой отделкой кухни. То же самое касается замены старых труб на современные.

5. Следующим шагом в ремонте помещения кухни будет выравнивание поверхностей — пола, потолка и стен. Чтобы выяснить, насколько ровные поверхности в помещении, лучше всего использовать строительный уровень или гидроуровень для горизонтальных поверхностей, а также отвес и длинную рейку — для вертикальных. При незначительных дефектах достаточно будет ликвидировать трещины, заполнив их шпаклевкой, в ином варианте необходимо полностью штукатурить потолок и стены, после чего следует покрыть их слоем грунтовки и после ее высыхания — зашпаклевать. Для выравнивания пола с незначительной степенью кривизны используют специальные самовыравнивающиеся смеси, либо выполняют стяжку пола.

6. Теперь можно приступать к декоративной отделке потолка, стен и пола — именно в такой последовательности. Исключением будет монтаж подвесного, либо натяжного потолка, он выполняется после отделки стен.

7. Когда потолок, пол и стены в кухне полностью готовы, пора переходить к финальному этапу ремонта кухни — установке мебели и подключению всей необходимой бытовой техники и оборудования. Ремонт закончен! Осталось только приготовить на новой кухне любимое блюдо и пригласить всех родных и близких к праздничному столу.