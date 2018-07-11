Яркий рюкзак от Anna Wolf

Этот солнечный рюкзак из новой линейки сумок бренда Anna Wolf станет отличным дополнением любого летнего аутфита. Выполненный из самого трендового материала сезона — пластика, он, безусловно, сделает твой образ еще более стильным. А игривые слоганы привлекут внимание!

В новую коллекцию дизайнера Анны Вульф вошли рюкзаки и сумки, выполненные из легкого износостойкого пластика, цветовая гамма сумок словно ассорти из ярких, вкусных мармеладок. Если ты shugar-free, сумочка станет стильным сахарозаменителем. В коллекции представлены две линейки — «Мармеладки» и «#всёпрозрачнобез_намеков».

Сочетать яркий и стильный желтый рюкзак можно не только с вещами в стиле спортшик, он будет круто смотреться с легким девичьим платьем или станет крутым акцентом в сдержанном образе.