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Яркий рюкзак от Anna Wolf
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Яркий рюкзак от Anna Wolf 

WMJ.ru 11 июля 2018
Фото: WMJ.ru
Этот солнечный рюкзак из новой линейки сумок бренда Anna Wolf станет отличным дополнением любого летнего аутфита. Выполненный из самого трендового материала сезона — пластика, он, безусловно, сделает твой образ еще более стильным. А игривые слоганы привлекут внимание!
В новую коллекцию дизайнера Анны Вульф вошли рюкзаки и сумки, выполненные из легкого износостойкого пластика, цветовая гамма сумок словно ассорти из ярких, вкусных мармеладок. Если ты shugar-free, сумочка станет стильным сахарозаменителем. В коллекции представлены две линейки — «Мармеладки» и «#всёпрозрачнобез_намеков».
Сочетать яркий и стильный желтый рюкзак можно не только с вещами в стиле спортшик, он будет круто смотреться с легким девичьим платьем или станет крутым акцентом в сдержанном образе.
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