Ещё
В Краснодаре таможенники выявили контрафактные конструкторы LEGO на 7,7 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Краснодаре таможенники выявили контрафактные конструкторы LEGO на 7,7 млн рублей 

Новая Кубань 3 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 12 июля — Новая Кубань. Сотрудники таможенной службы краевой столицы проявили бдительность при досмотре товара, прибывшего в Краснодар из Китая. У правоохранителей вызвали подозрения десятки упаковок с детскими пластмассовыми конструкторами, дизайн которых напоминал всемерно известный бренд LEGO.
Как сообщили в пресс-службе краснодарской таможни, ведомство направило запросы представителю правообладателя товарных знаков на территории РФ — компании «Хоган Лавеллз» о законности ввоза данной продукции. В компании подтвердили, что товары являются контрафактными. Общий ущерб мог составить более 7,7 млн рублей.
В настоящее время товары изъяты. По данному факту было возбуждено административное дело, материалы будут направлены в суд после проведения расследования.
Новая Кубань: последние новости
По факту исчезновения мальчика в Сочи СКР возбудил уголовное дело по статье «Убийство» IKEA представила коллекцию одежды собственного производства Крохотный ребенок погиб при падении с высоты в Крымске
Женский форум  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке17
В Швеции вводят официальное согласие на интим22
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет60
«Ее любовник есть на нашем семейном фото»53
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение