В Краснодаре таможенники выявили контрафактные конструкторы LEGO на 7,7 млн рублей

Краснодар. 12 июля — Новая Кубань. Сотрудники таможенной службы краевой столицы проявили бдительность при досмотре товара, прибывшего в Краснодар из Китая. У правоохранителей вызвали подозрения десятки упаковок с детскими пластмассовыми конструкторами, дизайн которых напоминал всемерно известный бренд LEGO.

Как сообщили в пресс-службе краснодарской таможни, ведомство направило запросы представителю правообладателя товарных знаков на территории РФ — компании «Хоган Лавеллз» о законности ввоза данной продукции. В компании подтвердили, что товары являются контрафактными. Общий ущерб мог составить более 7,7 млн рублей.

В настоящее время товары изъяты. По данному факту было возбуждено административное дело, материалы будут направлены в суд после проведения расследования.