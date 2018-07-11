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Мы нашли российскую альтернативу IKEA — бренд Woodi Furniture с минималистичной (стильной!) мебелью
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Мы нашли российскую альтернативу IKEA — бренд Woodi Furniture с минималистичной (стильной!) мебелью 

Собака.ru 23 часа назад
Фото: Собака.ru
Бренд Woodi Furniture начался с интерьера для москвички Полины Балашовой, которая всегда интересовалась ретро-мебелью 50-х годов, но не смогла найти ее достойное воплощение в России. Девушка решила сделать недостающие предметы сама — нарисовала эскизы, обратилась на производство, а по окончании ремонта стала разрабатывать столы и стулья не только для себя, но и для других любителей стильного минимализма.
Спустя семь лет Woodi Furniture сотрудничает с фабрикой, создающей оборудование для Celine, Marc O’Polo, Calvin Klein и Patrizia Pepe, и постоянно обновляет свои коллекции. К бестселлерам марки — столикам «Капля» и «Почка» и этажерке Duck присоединились комоды с геометричными узорами, столы с фигурными ножками, диваны кислотного цвета и вазы, ради которых хочется покупать цветы, — все как в старых французских каталогах и в любимой видеоигре «Sims 3». Новая коллекция марки сделана в стиле Bauhaus 1920-30-х годов — она функциональна, минималистична и демократична: стул стоит 6800 рублей, тумба — 8600 рублей, стол — 11 900 рублей, а большой шкаф для всех летних фэшн-обновок — 44 800 рублей. Купить мебель, которая украшает ЦВЗ «Манеж» и городские рестораны, можно на сайте wooddi.com с доставкой до Петербурга и по всей России.
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