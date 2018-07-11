Как подобрать декоративные подушки для дивана или кресла

Декоративные подушки: удобство + красота

Фото: joseslifeetc.com Декоративные подушки давно перестали выполнять чисто утилитарную функцию: сегодня это — полноценный элемент декора интерьера, способный украсить помещение и даже задать тон стилю комнаты, расставить акценты. Говоря о выборе декоративных подушек, дизайнеры обычно обращают внимание на несколько нюансов, которые стоит учитывать, определяясь с количеством таких аксессуаров, их размером, формой, расцветкой, фактурой ткани.

Фото: mogams.com Фото: decorpad.com Фото: soopeewee.com Фото: tinydt.net От этих вариантов лучше воздержаться

Подушки из той же ткани, что и чехол/обивка дивана или из той же ткани, что и шторы, выглядят скучновато и «простят» интерьер

Фото: glaucocustodio.com Начнём от противного. Итак, варианты, от которых при подборе декоративных подушек для дивана или кресла лучше воздержаться:

— Подушки из той же ткани, что и обивка дивана

Часто бывает, что именно такие декоративные подушки продаются с диваном в комплекте. Однако выглядят они, как правило, неинтересно, сливаясь по цвету в массивом дивана и делая неправильной его форму. К тому же, такой вариант теперь не в моде. Если у вас есть несколько таких подушек, вы легко сможете изменить их, сшив наволочки для декоративных подушек своими руками.

— Подушки из той же ткани, что и шторы

Ещё один популярный прежде, но теперь вышедший из моды вариант. По мнению дизайнеров, декоративные подушки, выполненные из той же ткани, что и гардины или шторы в вашей комнате, выглядят скучновато и несколько простят интерьер. Если у вас уже есть такие подушки, вы их также можете изменить, сшив новые наволочки или украсив имеющиеся.

— Все подушки в комнате — простые и однотипные

Как бы вы ни стремились к минимализму и простоте, стоит «разбавить» комплект одинаковых по цвету и фактуре подушек хотя бы одной-двумя отличающимися, привлекающими внимание.

Вариант с комплектом одинаковых или почти одинаковых подушек возможен, если рядом присутствует другой сильный интерьерный акцент

Фото: blog.pillowdecor.com Как выбрать декоративные подушки: простые правила

— Контраст по тону

Простой способ подобрать интересный набор декоративных подушек — ориентироваться на тон обивки вашего дивана. Подушки должны быть явно темнее или явно светлее, чем диван. В одном комплекте подушек могут присутствовать одновременно и более тёмные, и более светлые по сравнению с тоном обивки дивана или кресла.

Фото: residencestyle.com Фото: decoist.com Фото: houzz.com — Контраст по цвету

Ещё один способ подобрать интересный комплект подушек — выбирать контрастные цвета. Например, для дивана с обивкой тёплого бежевого цвета можно подобрать подушки тёмных и светлых оттенков синего, а обивку холодного серого цвета украсят подушки красного или оранжевого + тёплого зелёного цветов. Если вы выбираете ткани для подушек с узором, комбинировать может быть немного сложнее, зато — интереснее. Для начала, чтобы не ошибиться, можно придерживаться правила: основное количество подушек — одного типа узора, 1-2 дополнительных — иного. Пример: 3 подушки с геометрическими узорами + 2 с растительным. Или: 4 подушки в разную клетку или полоску + 1-2 с цветочным или абстрактным узором.

Фото: modayacamim.com.br Фото: abeautifulmess.com Фото: ofirsrl.com — Контраст фактур

Попробуйте поиграть и с фактурами тканей. Например, если обивка или чехол вашего дивана или кресла — из простой матовой ткани, добавьте подушек из материалов с объёмными узорами, эффектом букле, из тканей с ворсом или блеском, с вышивкой, из объёмного трикотажа, с кистями, воланами, аппликацией или другим декором — и так далее.

Фото: Flivinator.com Фото: hgtv.com Фото: crateandbarrel.com — Число, размеры и форма подушек

Тут вас может ограничивать только ваше желание и фантазия. Классические предписания, конечно, существуют, но следовать им или нет — ваш выбор.

На диван среднего размера, как правило, подбирается от 2 до 10 подушек. На кресло — 1-3. Для большого углового дивана подушек может быть больше.

Классическая диванная подушка имеет форму квадрата со стороной 40-50 см. Такая модель подойдет практически для любого дивана, кровати или кресла. Подушки меньшего размера подойдут для небольших диванов и кресел или для детской комнаты, а большего — для больших диванов, просторных комнат, в остальном обставленных крупными предметами мебели.

Самая популярная форма — квадрат. На втором месте — прямоугольные подушки, на третьем — круглые, также удобны подушки в форме валиков. Сделать комплект и интерьер интереснее могут фигурные подушки необычных форм — многоугольники, треугольники, подушки в виде звёзд, сердец, фигур животных — вариантов множество. Лучше, чтобы таких необычных подушек в комплекте было не больше половины от общего числа, тогда на фоне остальных более простых и классических подушек они будут обращать на себя внимание, делая композицию дивана и комнаты интереснее.

Фото: onekingslane.com Фото: kaodim.com Фото: Ffreshome.com Подушки и комплекты подушек: идеи

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