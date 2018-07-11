Ещё
Как подобрать декоративные подушки для дивана или кресла
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как подобрать декоративные подушки для дивана или кресла 

BurdaStyle.ru 22 часа назад
Фото: BurdaStyle.ru
Декоративные подушки: удобство + красота
Фото: joseslifeetc.com  Декоративные подушки давно перестали выполнять чисто утилитарную функцию: сегодня это — полноценный элемент декора интерьера, способный украсить помещение и даже задать тон стилю комнаты, расставить акценты. Говоря о выборе декоративных подушек, дизайнеры обычно обращают внимание на несколько нюансов, которые стоит учитывать, определяясь с количеством таких аксессуаров, их размером, формой, расцветкой, фактурой ткани.
Фото: mogams.com  Фото: decorpad.com  Фото: soopeewee.com  Фото: tinydt.net  От этих вариантов лучше воздержаться
Подушки из той же ткани, что и чехол/обивка дивана или из той же ткани, что и шторы, выглядят скучновато и «простят» интерьер
Фото: glaucocustodio.com  Начнём от противного. Итак, варианты, от которых при подборе декоративных подушек для дивана или кресла лучше воздержаться:
— Подушки из той же ткани, что и обивка дивана
Часто бывает, что именно такие декоративные подушки продаются с диваном в комплекте. Однако выглядят они, как правило, неинтересно, сливаясь по цвету в массивом дивана и делая неправильной его форму. К тому же, такой вариант теперь не в моде. Если у вас есть несколько таких подушек, вы легко сможете изменить их, сшив наволочки для декоративных подушек своими руками.
— Подушки из той же ткани, что и шторы
Ещё один популярный прежде, но теперь вышедший из моды вариант. По мнению дизайнеров, декоративные подушки, выполненные из той же ткани, что и гардины или шторы в вашей комнате, выглядят скучновато и несколько простят интерьер. Если у вас уже есть такие подушки, вы их также можете изменить, сшив новые наволочки или украсив имеющиеся.
— Все подушки в комнате — простые и однотипные
Как бы вы ни стремились к минимализму и простоте, стоит «разбавить» комплект одинаковых по цвету и фактуре подушек хотя бы одной-двумя отличающимися, привлекающими внимание.
Вариант с комплектом одинаковых или почти одинаковых подушек возможен, если рядом присутствует другой сильный интерьерный акцент
Фото: blog.pillowdecor.com  Как выбрать декоративные подушки: простые правила
— Контраст по тону
Простой способ подобрать интересный набор декоративных подушек — ориентироваться на тон обивки вашего дивана. Подушки должны быть явно темнее или явно светлее, чем диван. В одном комплекте подушек могут присутствовать одновременно и более тёмные, и более светлые по сравнению с тоном обивки дивана или кресла.
Фото: residencestyle.com  Фото: decoist.com  Фото: houzz.com  — Контраст по цвету
Ещё один способ подобрать интересный комплект подушек — выбирать контрастные цвета. Например, для дивана с обивкой тёплого бежевого цвета можно подобрать подушки тёмных и светлых оттенков синего, а обивку холодного серого цвета украсят подушки красного или оранжевого + тёплого зелёного цветов. Если вы выбираете ткани для подушек с узором, комбинировать может быть немного сложнее, зато — интереснее. Для начала, чтобы не ошибиться, можно придерживаться правила: основное количество подушек — одного типа узора, 1-2 дополнительных — иного. Пример: 3 подушки с геометрическими узорами + 2 с растительным. Или: 4 подушки в разную клетку или полоску + 1-2 с цветочным или абстрактным узором.
Фото: modayacamim.com.br  Фото: abeautifulmess.com  Фото: ofirsrl.com  — Контраст фактур
Попробуйте поиграть и с фактурами тканей. Например, если обивка или чехол вашего дивана или кресла — из простой матовой ткани, добавьте подушек из материалов с объёмными узорами, эффектом букле, из тканей с ворсом или блеском, с вышивкой, из объёмного трикотажа, с кистями, воланами, аппликацией или другим декором — и так далее.
Фото: Flivinator.com  Фото: hgtv.com  Фото: crateandbarrel.com  — Число, размеры и форма подушек
Тут вас может ограничивать только ваше желание и фантазия. Классические предписания, конечно, существуют, но следовать им или нет — ваш выбор.
На диван среднего размера, как правило, подбирается от 2 до 10 подушек. На кресло — 1-3. Для большого углового дивана подушек может быть больше.
Классическая диванная подушка имеет форму квадрата со стороной 40-50 см. Такая модель подойдет практически для любого дивана, кровати или кресла. Подушки меньшего размера подойдут для небольших диванов и кресел или для детской комнаты, а большего — для больших диванов, просторных комнат, в остальном обставленных крупными предметами мебели.
Самая популярная форма — квадрат. На втором месте — прямоугольные подушки, на третьем — круглые, также удобны подушки в форме валиков. Сделать комплект и интерьер интереснее могут фигурные подушки необычных форм — многоугольники, треугольники, подушки в виде звёзд, сердец, фигур животных — вариантов множество. Лучше, чтобы таких необычных подушек в комплекте было не больше половины от общего числа, тогда на фоне остальных более простых и классических подушек они будут обращать на себя внимание, делая композицию дивана и комнаты интереснее.
Фото: onekingslane.com  Фото: kaodim.com  Фото: Ffreshome.com  Подушки и комплекты подушек: идеи
Фото: elsavalle.com  Фото: crateandbarrel.com  Фото: 2ladiesandachair.com  Фото: cnapconsult.org  Фото: fashionhippieloves.com  Фото: movildecoracion.info
Фото: roverathome.com  Фото: pinterest.com/jolanave
Фото: creativeaptitude.it  Фото: rentpatina.com  Фото: deconome.com  Фото: thenester.com  Фото: blog.ihome.ir  Фото: completely-coastal.com  Фото: karenladu.com  Фото: groliehome.com  Фото: casa.acasa.ro  Фото: elmueble.com  Фото: elmueble.com  Фото: auntpeaches.com
BurdaStyle.ru: последние новости
Как сшить платье и пуловер по одной выкройке Haute couture: 10 видео, которые подарят вам вдохновение Платье принцессы: Меган Маркл в свадебном наряде от Givenchy
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет57
«Я таскала своего парня на футбол как охрану»3
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой3
Женщины заставляют некрасивых мужчин тратить больше3
«Ее любовник есть на нашем семейном фото»45
Новости партнеров
Видео
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
00:23
«Старушка»: фото Стриженовой вызвало споры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение