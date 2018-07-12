Что скрывает самый загадочный дом в Брянской области

В брянской глубинке, в местечке под названием Климово есть особенный дом. Правда, если не знать, куда идти, то можно его и не найти. Выглядит он неказисто, краска давно облезла. Но главное находится не снаружи, а внутри.

Источник: novate

Живущий в доме Владимир Филиппович Акулов уже не удивляется, когда к нему являются без приглашения. А все потому, что многие наслышаны об интерьере, который он сделал своими руками. Когда гости входят в дом, то в первый момент замирают от удивления — они будто попадают в музей или царские покои. Резная мебель, необычный пол, картины в дорогих рамах — все это никак не вяжется с деревенским домом.

Каждый элемент мебели Владимир Акулов сделал своими руками. Специального образования мужчина не получал, учился резьбе по дереву самостоятельно. Практически все в доме сделано из липы, поскольку она легко поддается обработке. Золотистый блеск придает японская поталь, которой Владимир Филиппович покрывал мебель.

Помимо резных элементов декора, в доме можно увидеть роспись на потолке и картины. Это тоже работа хозяина.

Царский трон.

Вот с такого декоративного уголка и началось увлечение всей жизни Владимира Филипповича. По кукурузе в натюрморте можно установить примерное время изготовления угла. А началом серьезной работы над домашним Эрмитажем Владимир Филиппович считает начало 70-х.

Есть в доме и картины. На этом рисунке карандашом изображены дочка и сын сорок лет назад. Отец Владимира Филипповича, Филипп Артемович, был простой маляр, но талантливый копирщик. Лучшие картины в доме — его кисти.

Семейные портреты: слева Филипп Артемович, справа мать Анна Борисовна, украинка без единого класса образования, но с талантом строителя, даже печником работала.

Акулов, как он говорит, является старейшиной казачества поселка Климово. Раньше надевал эту форму регулярно, теперь дорогу к нему почти забыли.

Животных Владимир Филиппович подбирает на улице, большинство приходят сами, на улицу Акулов выходит нечасто.