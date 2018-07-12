17 июля состоится бесплатный вебинар по согласованию дизайн-проекта

Сразу после окончания чемпионата мира по футболу пройдёт полезный вебинар, посвящённый вопросам общения с клиентом. Заказчиков много, их запросы и возможности различаются, но с каждым нужно выстроить хорошие рабочие отношения. Чтобы и клиент остался доволен, и дизайнер не поседел раньше времени.

Основатели студии Geometrium Алексей Иванов Павел Герасимов расскажут, как общаться с заказчиком, как выяснять ключевые пожелания и как грамотно составлять техзадание. Они разберут конфликтные ситуации и дадут советы, которые помогут утвердить дизайн-проект с первого раза.

Вебинар бесплатный, регистрация — на сайте студии дизайна интерьера Geometrium.

Начало в 20:00.

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