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17 июля состоится бесплатный вебинар по согласованию дизайн-проекта
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17 июля состоится бесплатный вебинар по согласованию дизайн-проекта 

Roomble.com 12 часов назад
Фото: Roomble.com
Сразу после окончания чемпионата мира по футболу пройдёт полезный вебинар, посвящённый вопросам общения с клиентом. Заказчиков много, их запросы и возможности различаются, но с каждым нужно выстроить хорошие рабочие отношения. Чтобы и клиент остался доволен, и дизайнер не поседел раньше времени.
Основатели студии Geometrium Алексей Иванов и Павел Герасимов расскажут, как общаться с заказчиком, как выяснять ключевые пожелания и как грамотно составлять техзадание. Они разберут конфликтные ситуации и дадут советы, которые помогут утвердить дизайн-проект с первого раза.
Вебинар бесплатный, регистрация — на сайте студии дизайна интерьера Geometrium.
Начало в 20:00.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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