Герой INMYROOM: маленькая скандинавская двушка в Красногорске

Владельцы квартиры, Анна Илья Добровольские , обустроили на 43 квадратах в подмосковном ЖК «Арт» свой личный «филиал Копенгагена». Анна часто бывает в Дании по работе — вдохновившись этой страной, она мечтала жить в типичной скандинавской квартире. Причем отправной точкой всего интерьера стал… светильник.

Анна и Илья приобрели квартиру со свободной планировкой. «Для начала я задала себе несколько вопросов, — рассказывает Анна. — Что мы будем делать после того, как проснемся? Какие наши любимые занятия? Как проходит наш будний и выходной день? Кто к нам придет в гости? А еще написала список вещей, без которых нам точно не обойтись, и список того, без чего спокойно проживем».

Так ребята поняли, что им нужна изолированная спальня и просторная кухня-гостиная со столовой зоной. Вместо глухой стены спальню отделили раздвижной стеклянной перегородкой. «Квартира остается светлой и просторной, а если приезжают гости, а спальню легко превратить в отдельную комнату», — добавляет Анна.

Кухню и гостиную визуально разграничивает барная стойка — она расположена так, чтобы можно было готовить и наслаждаться видом из окна.

«Чтобы понять, какое настроение должно быть у квартиры, можно проделать упражнение с ассоциациями. Представьте интерьер и запишите в трех словах, какие ощущения он должен вызывать. Например, гостиная для меня — это радость, воздух, релакс», — делится Анна.

Такой способ помог определиться с цветовой гаммой — ребята хотели получить светлый, но уютный и не холодный интерьер. Поэтому все стены покрасили в интересный цвет — «скандинавский белый». Он ближе по оттенку к скорлупе яйца — в интерьере смотрится теплее и приятнее классического белого.

Во всей квартире — единое напольное покрытие: влагостойкий ламинат повышенной прочности. Решение идеально подходит для маленькой квартиры — она кажется просторнее, если во всех комнатах одинаковый пол.

В ванной — белая шестигранная плитка и влагостойкая краска российского производства. Чтобы не нарушить светлый и легкий интерьер ванной, мебель и технику выбрали соответствующие. Например, водонагреватель установили компактный и стильный — ABS Velis Evo Wi-Fi Ariston. Его глубина — всего 27,5 см, поэтому он подойдет даже для маленького помещения. А нагрев воды можно включать дистанционно с помощью приложения для смартфона Ariston Net.

Хранение тоже хорошо продумано. «Есть один главный секрет минималистичных скандинавских интерьеров — наличие кладовой комнаты, где хранятся сезонная одежда и декор, — улыбается Анна. — Места для хранения у нас также есть под спальными местами, в шкафу-купе».

Для любимых книг есть отдельный стеллаж. Они заодно выполняют роль декора — ведь расставлены по цвету обложки.

А начинался этот интерьер со светильника PH известного дизайнера Поуля Хеннингсена. Когда-то давно Анна прочитала статью о Поуле и стала мечтать о лампе, которую он создал в начале прошлого века. Такие лампы выпускаются и сейчас, но стоят как предмет искусства. И вот однажды ребятам посчастливилось купить ее на копенгагенской барахолке — этому светильнику больше 50 лет!

Бюджет на мебель был ограничен, поэтому многое купили в демократичной ИКЕА . Кстати, кровать так и не смогли выбрать — остановились на основании «Орматек» с местом для хранения и дополнили его матрасом.

Декор выбирали тщательно: Iittala, Greengate, BoConcept, винтаж, малоизвестные скандинавские бренды.

«Я позволила быть интерьеру живым и решила заполнять его постепенно особенными вещами, привозя их путешествий или получая в подарок, — комментирует Анна. — Рабочим названием нашего проекта было «Земляничная поляна». Так называется фильм шведского режиссера Ингмара Бергмана 1957 года, очень трогательный, глубокий и оптимистичный. Земляничная поляна — это место, где человек счастлив».

Холл Отделка: краска, Dulux Напольное покрытие: ламинат, Classen Мебель: шкаф, ИКЕА

Гостиная Отделка: краска, Dulux Напольное покрытие: ламинат, Classen Мебель: диван, ИКЕА; стол, BoConcept; стулья, Julia Grup; лестница, Greengate Текстиль: Greengate Декор: BoConcept, Greengate, Iittala, Normann Copenhagen; постеры, Desenio Освещение: подвесной светильник, PH 4/3 Спальня Отделка: краска, Dulux Напольное покрытие: ламинат, Classen Мебель: основание для кровати, «Орматек»; лестница, ИКЕА Текстиль: Home Story Декор: постеры, Desenio Освещение: Vita Copenhagen

Кухня Отделка: краска, Dulux; плитка, Kerama Marazzi Напольное покрытие: ламинат, Classen Гарнитур: ИКЕА Мебель: барные стулья, Normann Copenhagen; постер, Tafelgut Бытовая техника: чайник, Smeg; кофемашина, Delonghi Смесители: Blanco

Ванная комната Отделка: краска, Dulux; плитка, Kerama Marazzi Напольное покрытие: плитка, Mainzu Мебель: тумба, ИКЕА; стеллаж по собственному эскизу Ванна / санфаянс: ванна, AM.PM; унитаз, Redblu Бытовая техника: водонагреватель, Ariston Смесители: Grohe, ИКЕА