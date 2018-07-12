Как и зачем сочетать разные металлы в интерьере

Соседство латуни с никелем или меди с хромом в одном интерьере сегодня уже не считается моветоном, а наоборот, только приветствуется. Вместе с Центром дизайна и интерьера «Экспострой на Нахимовском»рассуждаем, почему смешивать разные металлы можно и нужно, и делимся секретами гармоничных сочетаний.

С его помощью легко расставить акценты, добавить интерьеру лоска и создавать интересные решения. Кстати, глянцевые и сатинированные металлы с легким эффектом свечения, как в светильнике Regenbogen Life Галатея, с этими задачами справляются лучше всех.

В активных сочетаниях ограничьтесь парой контрастных металлов, локально разбавив их третьим, нейтральным. Если в планах мягкий, нюансный микс, выберите три-четыре вида со схожей фактурой или цветом.

Кстати, это могут быть не только металлические элементы. Старайтесь задействовать текстиль, отделку и аксессуары с металлизированным эффектом, например, как в кресле Паскаль, мозаике Argento Lucido или обоях Sirpi Rhinoceros — это добавит обстановке выразительности.

У всех металлов обязательно должно быть что-то общее. Универсальное решение — оттолкнуться от фактуры: блестящее золото прекрасно поладит с полированным хромом или медью, а состаренную бронзу поддержат брашированные поверхности, как в подсвечнике Luna.

Определитесь, что в комбинации будет основным, а что — второстепенным. Это нужно для того, чтобы сочетание выглядело структурированным, и не возникло ощущения, что металлы попали в обстановку случайно. Используйте пропорцию 70/30 — она поможет в создании правильного баланса.

Введите в интерьер элемент, в котором будут присутствовать цвета всех задействованных металлов. Это может быть картина, обои, плитка или ковер, включающие в себя несколько цветов, как в плитке Aparici BONDI или ковре Victoria. Это еще раз подчеркнет, что разные металлы в вашей обстановке — не хаотичный набор, а продуманное решение.

Популярные сегодня предметы интерьера, декорированные несколькими металлами, например, как в статуэтке Horse, также станут хорошим дополнением.

Не уверены в том, что сочетание получится гармоничным? Миксуйте, например, теплое золото с медью, холодный хром — с серебром или никелем.

Чтобы сбалансировать обстановку, добавляйте побольше стекла, камня, дерева, например, массивую доску «Дуб Прованс» или плитку Pamir. Натуральные материалы обычно включают в себя и теплые и холодные оттенки, и гармонично поддержат любые металлы.

В выборе основы для сочетания старайтесь учитывать не только симпатию к тому или иному металлу, но и особенности стиля интерьера.

Кантри, прованс и винтажные обстановки, как правило, «просят» теплых разновидностей — латуни, меди, золота. В индустриальных интерьерах и лофтах неплохо смотрятся матовые и брашированные металлы. В современных стилях сделайте акцент на нейтральный хром.