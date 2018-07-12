Я хочу оформить квартиру в экостиле. С чего начать?

Сегодня все больше людей выбирают «зеленый» образ жизни и ориентируются на экостиль в интерьере. Делимся 8 простыми и эффективными советами, как сделать обстановку в квартире актуальной и практичной.

Самый простой и очевидный путь сделать интерьер экологичным — ориентироваться на природные материалы, подбирая обстановку, декор, текстиль для дома.

На обогрев и охлаждение квартиры мы тратим немало электроэнергии и средств. Вместе с тем современные технологии теплоизоляции позволяют эффективно сохранять тепло и прохладу, а производители стеклопакетов уже изобрели немало различных вариантов остекления, предупреждающего теплопотери.

Для приверженцев экостиля имеется немало способов организовать уголок природы в городской квартире: от фитостен и фитопанно до устройства небольшого зимнего сада. Но даже несколько комнатных цветов оживят интерьер, добавят уюта и станут естественным регулятором микроклимата.

Создавая экологичный интерьер, не лишним будет отказаться от трудно очищаемых элементов обстановки, притягивающих пыль: чрезмерных драпировок на окнах, фактурной отделки стен, большого количества открытых полок и ворсистых ковров.

В целом для экостиля актуальны многие принципы минимализма. Старайтесь привносить в обстановку только необходимую мебель и не увлекаться декором.

Покупая бытовые приборы, ориентируйтесь не только на цену, дизайн и ключевые функции: следите, чтобы класс энергоэффективности был не ниже А. Обращайте внимание на новинки рынка: к примеру, самые продвинутые стиральные машины умеют с помощью специальных датчиков оценивать степень загруженности и тип ткани, подбирая оптимальный режим и время стирки, тем самым экономя и воду, и электричество, и ваше время.

Бережное отношение к естественному свету, разнообразные световые сценарии и светорегуляторы — простые и эффективные способы снизить энергопотребление, сделать интерьер более экологичным и настроить комфортную интенсивность освещения.

Регулярное проветривание и влажная уборка — обязательные составляющие комфортной жизни. Ориентируясь на экологичный образ жизни, хорошо бы также позаботиться и о системах очистки воздуха в помещении. С задачей справится мойка воздуха, кондиционер с дополнительной фильтрацией или бризер (приточная вентиляция для квартиры, очищающая воздух).

Текст: Екатерина Боглевская