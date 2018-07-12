Ещё
Освещение ванной комнаты: 3 идеи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Освещение ванной комнаты: 3 идеи 

Inmyroom 12 часов назад
Фото: Inmyroom
В минималистичном интерьере современной ванной освещение играет важную роль. На примере сантехники и мебели для ванных комнат с подсветкой Villeroy & Boch рассказываем, как сделать обстановку еще интереснее и функциональнее.
С легкой руки дизайнеров ванна из утилитарного предмета превратилась в настоящий арт-объект. Во-первых, разнообразная окантовка в цветах хром, шампань и золото делает интерьер более благородным и утонченным.
Во-вторых, плавно регулируемая пультом дистанционного управления подсветка создает визуальный эффект парения.
Включить подсветку, отрегулировать ее яркость или подсветить определенный шкаф теперь легко. Особенно если это шкафы-пеналы, боковые шкафы и стеллажи из коллекции Finion. Подсветка предусмотрена как внутри систем хранения, так и по периметру каркаса.
Зеркалом с подсветкой по периметру уже никого не удивишь. А как насчет модели с функцией подсветки Emotion, которую можно регулировать от теплого желтоватого до холодного белого света в зависимости от времени суток и вашего настроения? У этого зеркала есть еще несколько преимуществ: его можно дополнить функцией антизапотевания и встроенной акустической системой.
Inmyroom: последние новости
Как выбрать обеденный стол: советы профи Маленький лофт в Швеции с небанальным декором 5 идей для интерьера в средиземноморском стиле
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет57
«Я таскала своего парня на футбол как охрану»3
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой3
Женщины заставляют некрасивых мужчин тратить больше3
«Ее любовник есть на нашем семейном фото»45
Видео
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
00:23
«Старушка»: фото Стриженовой вызвало споры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение