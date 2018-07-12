Освещение ванной комнаты: 3 идеи

В минималистичном интерьере современной ванной освещение играет важную роль. На примере сантехники и мебели для ванных комнат с подсветкой Villeroy & Boch рассказываем, как сделать обстановку еще интереснее и функциональнее.

С легкой руки дизайнеров ванна из утилитарного предмета превратилась в настоящий арт-объект. Во-первых, разнообразная окантовка в цветах хром, шампань и золото делает интерьер более благородным и утонченным.

Во-вторых, плавно регулируемая пультом дистанционного управления подсветка создает визуальный эффект парения.

Включить подсветку, отрегулировать ее яркость или подсветить определенный шкаф теперь легко. Особенно если это шкафы-пеналы, боковые шкафы и стеллажи из коллекции Finion. Подсветка предусмотрена как внутри систем хранения, так и по периметру каркаса.

Зеркалом с подсветкой по периметру уже никого не удивишь. А как насчет модели с функцией подсветки Emotion, которую можно регулировать от теплого желтоватого до холодного белого света в зависимости от времени суток и вашего настроения? У этого зеркала есть еще несколько преимуществ: его можно дополнить функцией антизапотевания и встроенной акустической системой.