Екатеринбуржцев пустят в «расстрельную» комнату Ипатьевского дома

Екатеринбуржцам покажут «расстрельную» комнату подвала Ипатьевского дома, где в 1918 году был убит император Николай II и члены его семьи. Экспозицию представят на международной православной выставке-форуме «От покаяния к воскресению России», которая пройдет в Центре международной торговли в рамках «Царских дней».

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе компании «Уральские выставки», посетители комнаты смогут увидеть интерьер 1918 года, воссозданный по сохранившимся фотографиям. «Среди экспонатов поистине уникальные вещи — балясина, кирпич и другие предметы интерьера Ипатьевского дома, а также копия постановления о расстреле царской семьи, копия приказа о сносе дома Ипатьевых и многое другое», — отметили организаторы.