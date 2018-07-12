Екатеринбуржцев пустят в «расстрельную» комнату Ипатьевского дома 

Екатеринбуржцам покажут «расстрельную» комнату подвала Ипатьевского дома, где в 1918 году был убит император Николай II и члены его семьи. Экспозицию представят на международной православной выставке-форуме «От покаяния к воскресению России», которая пройдет в Центре международной торговли в рамках «Царских дней».
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе компании «Уральские выставки», посетители комнаты смогут увидеть интерьер 1918 года, воссозданный по сохранившимся фотографиям. «Среди экспонатов поистине уникальные вещи — балясина, кирпич и другие предметы интерьера Ипатьевского дома, а также копия постановления о расстреле царской семьи, копия приказа о сносе дома Ипатьевых и многое другое», — отметили организаторы.
Посетить «расстрельную» комнату можно будет с 12 по 18 июля. Следует напомнить, что в эти же дни на Урал прибудет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который привезет с собой мощи святой Елисаветы и возглавит крестный ход от Храма-на-крови до монастыря на Ганиной Яме, где уничтожались тела императорской семьи. Все мероприятия состоятся в рамках фестиваля православной культуры «Царские дни», посвященного 100-летию расстрела членов дома Романовых.