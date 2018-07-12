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Яркая и сочная: летняя коллекция косметики от Кайли Дженнер
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Яркая и сочная: летняя коллекция косметики от Кайли Дженнер 

Peopletalk 9 часов назад
Фото: Peopletalk
Вслед за старшей сестрой Ким (37), которая вчера анонсировала выход новых ароматов KKW Beauty, Кайли Дженнер (20) представила свою летнюю коллекцию Kylie Cosmetics. В нее вошли два набора для губ (блеск и карандаш), пять матовых помад, три блеска и палитра теней.
Кайли выбрала насыщенные и яркие оттенки. Так, в линейке помад кроме классического красного, нюдового и теплого кораллового есть ярко-розовая и насыщенно-оранжевая.
Голографические блески представлены в фиолетовом, розовом и золотом цветах.
А вот знаменитые наборы Кайли в оттенках Candy K и On Wednesdays знакомы поклонникам давно — на этот раз они вернулись в новой упаковке.
Завершает коллекцию палитра теней из 14 матовых и мерцающих оттенков на любой вкус.
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Кстати говоря, дизайн всех продуктов не менее яркий — огненно-оранжевая упаковка с желтыми бананами и фиолетовой голографической надписью Kylie.
Коллекция поступит в продажу 13 июля и будет доступна на официальном сайте.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/yarkaya-i-sochnaya-letnyaya-kollektsiya-kosmetiki-ot-kajli-dzhenner/
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