Как сохранить в интерьере воспоминания об отпуске: 10 необычных решений

1. Создайте настенный коллаж

Выделите пространство на стене для коллажа, который будет отражать ваши воспоминания о путешествиях. Как вариант, можно поместить в центр карту мира и развешивать вокруг нее фотографии, сделанные в разных уголках планеты.

Фото: Instagram hoagard

2. Приобретите карту путешественника

Для любителей заграничного отдыха существует специальный настенный декор — карта путешественника. Она представляет собой панно с защитным слоем, который вы стираете, посещая ту или иную страну.

Фото: Instagram misswood_bcn Такая карта может стать как самостоятельным элементом декора, так и частью настенного коллажа или композиции.

3. Оформите панно-мудборд

Мудборд, или «доска настроения» — популярный элемент декора в интерьерах творческих натур. Чаще всего он представляет собой пробковую или магнитную доску, на которую крепятся вдохновляющие картинки, вырезки, цитаты, фотографии.

Фото: Instagram inspitraveldeco

В таком же формате можно сохранить и воспоминания об отпуске: собирайте во время поездок все транспортные талоны, билетики из музеев, сохраняйте путеводители и листовки — по возвращении домой все это может превратиться в яркое панно, отчетливо напоминающее вам о счастливых мгновениях.

Фото: Instagram geo101design

4. Приведите в порядок коллекцию магнитов

Если путешествовать вы начали гораздо раньше, чем задумались о сохранении приятных воспоминаний из поездок, наверняка у вас дома имеется внушительная коллекция магнитиков из разных стран. Привычный многим способ их размещения — на холодильнике — редко смотрится эстетично. Но не избавляться же от милых сердцу мелочей, напоминающих об отпуске? Приведите в порядок свои магниты: выделите для них определенное место и создайте стильное оформление.

Фото: Instagram inspitraveldeco

Можно, к примеру, расположить их на одной или нескольких магниных досках и превратить в стильный настенный декор. Этим доскам также можно подобрать красивые окладистые рамы.

5. Смастерите гирлянду

Гирлянды — стильный и уютный интерьерный тренд. Почему бы не смастерить самостоятельно фотогирлянду, собрав самые яркие фотографии из поездок?

Фото: Instagram sunshinestew

6. Коллекционируйте багажные бирки

Бирки авиакомпаний на вашем багаже — необычные и совершенно бесплатные сувениры, которые замечательно пробуждают воспоминания о перелетах. Можно собрать их воедино и превратить в яркий настенный декор.

Фото: Instagram familytrippers

7. Сохраняйте купюры из разных стран

Валюта посещенных вами стран тоже может стать источником вдохновения и превратиться в необычный декор, напоминающий о путешествиях.

Фото: Instagram the_crafty_nomad

8. Собирайте ракушки

Другие совершенно бесплатные сувениры из поездок — ракушки и морская галька. Соберите горсть самых красивых раковин или камешков, а по возвращении домой превратите их, скажем, в стильный подсвечник.

Фото: Instagram cup_of_home

9. Выбирайте функциональные сувениры

Привозите из дальних стран сувениры, которыми сможете пользоваться в повседневной жизни. Хорошей идеей станет, например, коллекция чашек: практично, эстетично, а главное, каждое чаепитие будет навевать приятные воспоминания.

Фото: Instagram ella.usa 10. Привозите из поездок предметы декора

Обстановка и декор этой квартиры — сплошное напоминание о путешествиях! Пуфы — из Марокко, журнальный столик — из Индии, а чехлы на подушки — из кубинских тканей. Согласитесь, такие «сувениры» смотрятся в интерьере стильно и органично, а главное, делают пространство пресонализированным и уникальным.

Фото: Instagram apartmentf15