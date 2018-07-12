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В шоу-руме FAP ceramiche показали новые коллекции керамической плитки
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В шоу-руме FAP ceramiche показали новые коллекции керамической плитки 

Roomble.com 8 часов назад
Фото: Roomble.com
В июне в московском шоу-руме FAP ceramiche прошло летнее мероприятие, посвящённое презентации новых коллекций керамической плитки, которые до этого были показаны лишь на выставке Batimat 2018. Компания регулярно организовывает такие приёмы, где в непринуждённой обстановке принимает гостей, угощает их итальянским фуршетом и под живую итальянскую музыку устраивает розыгрыши и презентует новинки.
В этот раз присутствовали: ареа-менеджер FAP ceramiche по России и странам СНГ Марианна Серра, а также главные представители в РФ Костанте Маренго и Массимо Маренго.
Новые коллекции настенной и напольной плитки называются Milano Floor & Wall и Connection. Они уже доступны на российском рынке, их можно заказывать для своих интерьеров и проектов, потому что с нею те будут выглядеть в разы эстетичнее и привлекательнее.
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