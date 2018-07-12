Квартира мечты, стиль которой двумя словами не опишешь

Квартира, которая создана, чтобы вам угождать… Не правда ли, звучит очень притягательно? Она исполняет ваши капризы, оформлена так, как вы представляли себе в своих лучших снах, она эксклюзивна — другой такой нет в целом мире, а все детали отделки созданы специально для вас.

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Анна Куликова успешно окончила МВХПУ им. С. Г. Строганова по специальности художник (кафедра проектирования мебели). Павел Миронов окончил Московский художественно-промышленный институт им. С. Г. Строганова по специальности художник (кафедра проектирования интерьеров).

В 2000 году Анна и Павел основали собственную студию дизайна интерьера. Их любимый стиль — ар-деко, роскошный и столь притягательный.

www.mironov-studio.ru Проекты ВСЕ Египетские сны Дизайн интерьера квартиры площадью 180 кв. м в центре Москвы. Дом со знаком породы

Именно такую квартиру сделали дизайнеры Анна Куликова и Павел Миронов для своих московских клиентов, владельцев этой просторной 188-метровой квартиры с шестью жилыми комнатами. В ней объединились любовь к Востоку и ар-деко, страсть к люксу, индивидуальный подход к отделке и, что самое важное, уникальные элементы декора, созданные Мироновым и Куликовой специально для этого проекта.

Изящные ремёсла из японских традиций, колоритность этники Китая, увлекательная история этих стран и древняя культура Азии, а также её яркая природа — всё это стало источником чистого вдохновения для дизайнеров проекта.

Искусная дизайнерская отделка

В общественных зонах этой квартиры для отделки пола использованы мрамор и паркет со вставками из стеклянной мозаики. В дизайне стен — декоративные хендмейд-покрытия. В спальнях положили паркет и мягкое люксовое ковровое покрытие. Стены хозяйской спальни оформлены тканью, зеркалами и дизайнерскими деревянными панелями.

Решения по отделке интерьеров основаны на сочетании натуральных поверхностей и декоративных элементов монументального искусства, выполненных известными скульпторами.

В прихожей вас встречает горельеф в виде дракона, на стенах гостиной — рельефы с журавлями, а в стеклянной перегородке кабинета вас поразит анималистический сюжет в технике пескоструйки. Перегородка с декоративным природным мотивом в главной спальне и бетонный камин в виде старого дерева создают ощущение искусного, неповторимого и очень презентабельного интерьера.

В хозяйской ванной на стене смонтировано художественное панно с драконом из колотой мозаики. По стилю всю квартиру объединяет тема японских и китайских символов.

Восточные сказки

Дизайнеры проекта использовали восточную тематику для оформления квартиры. Восточный стиль (точнее, восточная смесь сразу нескольких стилей на основе из минимализма) был задан как идея заказчиками изначально. Причём развитие происходило в три этапа.

Когда к дизайнерам обратились владельцы, квартира была уже с отделкой в строго минималистическом стиле 90-х с элементами техно. Этот стиль заказчикам уже надоел, захотелось чего-то более уютного и интересного, эстетичного и привлекающего внимание своей красотой. При этом хозяева не хотели делать перепланировку или сложный ремонт и даже жили здесь почти все время ремонта.

В два этапа с перерывом в пару лет дизайнеры воплотили в жизнь их мечту о новом, удивительно красивом доме с дизайнерской отделкой и мебелью.

Дизайнерами были привлечены известные художники и скульпторы, чтобы декоративные элементы не оказались банальными, псевдо-оригинальными, как бывает во многих других проектах. Здесь они выглядят настоящими произведениями искусства.

Несмотря на то что это была настоящая реконструкция, собственно перепланировка была практически незаметна. Заказчики — люди весьма практичные и ещё в первоначальном варианте квартиры сразу заложили оптимальное решение пространства, которое и сохранилось до сих пор.

В такого рода проектах очень важна личность заказчика. Просто потому, что именно ему придётся жить в этих интерьерах — сложных, порой немного экстравагантных, но таких притягательных. И если это человек незаурядный, сильная личность, он доверяет вкусу дизайнера — может получиться очень эффектный результат, который будет каждый миг радовать и вдохновлять владельцев.

Мы благодарим фотографа Зинура Разутдинова за потрясающие фотографии.

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