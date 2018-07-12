Антонио Маррас: обивка для дивана от дизайнера одежды

Интерьер — понятие многомерное, и оттого подходов к проектированию существует столько же, сколько инструментов самого дизайна. Кто-то отталкивается от материалов, кто-то от формы, цвета, стиля, живописи или изначального окружения.

Сегодня мы поговорим о не самом явном инструменте — текстиле. Создавая эксклюзивный наряд в дорогом ателье, клиент уделяет огромное, иногда даже наибольшее внимание именно ткани, нежели модели изделия. Зачастую ткань действительно имеет наибольшее значение.

В эпоху высоких технологий мы можем позволить себе многое. Текстиль, который не требует усиленной чистки, меняет цвет, не мнётся и так далее. Однако, как говорит креативный директор Max Mara Лаура Лусуарди, «…мода — это культура, а культура — это история».

Возможно, именно поэтому итальянская фабрика Saba обратилась к традициям, а не технологиям, и пригласила для сотрудничества дизайнера одежды Антонио Марраса (Antonio Marras).

Так появилась ограниченная коллекция тканей для бестселлеров фабрики — нескольких диванов, кресел, стульев и пуфов. Лёгкость и трогательность мебели от Saba во многом перекликается с творчеством дизайнера. Ткани от Марраса поэтичны, художественны, глубоки и эмоциональны. Они привлекают и надолго завладевают вниманием, превращая диваны, кресла и оттоманки практически в предметы искусства.

Желание использовать эти предметы по назначению не пропадает, нет, но ощущение от взаимодействия с идеями дизайнера полностью переворачивает привычный ход вещей. Гостиная, в которой стоит такой вот диван, без преувеличения уже не будет прежней. И дело здесь не только в таланте дизайнера, пропорциональности форм и сочности оттенков, а скорее в нашем с вами восприятии.

К красивым картинкам на стене мы привыкли. Букеты роз или цветущая сакура на постере или фотографии всё ещё вызывают эмоции, но они привычны и ожидаемы. А вот усесться на диван, обтянутый практически живописным полотном, — это совсем другое дело. Здесь эффект погружения многократно увеличивается, провоцируя совершенно новые внутренние отклики.

Как раз те, из-за которых мы так боимся ярких красок в интерьере. А не слишком ли это, а не надоест ли, а не будет ли давить. Про красные стены мы вам ничего хорошего сказать не можем, но коллекция Антонио Марраса для Saba точно не испортит интерьер.

Его ткани деликатны и ностальгичны, у них свой тихий, мелодичный голос который вызывает те же ощущения, что и рассвет за городом, неспешные летние выходные или солёный запах моря.

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