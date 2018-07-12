Уроки эклектики: как объединить Восток и Запад в одном интерьере

Над каждой коллекцией итальянского бренда Visionnaire трудится настоящая банда звезд современного дизайна. Дизайнеры в ее составе могут меняться, но неизменно одно: во главе команды всегда стоит креативный директор Visionnaire Элеонора Кавалли. И на этот раз Кавалли решительна как никогда. Ведь вдохновением для новой коллекции бренда послужил переполненный боевыми искусствами фильм «Дом летающих кинжалов». О коллекции Respiro Кавалли поговорила с Forbes Life на выставке Salone del Mobile в Милане.

Что стало отправной точкой для коллекции, показанной на выставке в Милане?

После того как я пересмотрела фильм «Дом летающих кинжалов» режиссера Чжана Имоу, мне захотелось создать столь же кинематографичную коллекцию, вдохновленную природными линиями, цветами и материалами. При этом мы решили избегать прямого цитирования и сосредоточились на символах и эмоциях. Например, бамбук ассоциируется с силой и жизненной энергией. Именно с ассоциациями, которые порождает предмет, мы и работали.

Откуда взялось название Respiro?

С итальянского оно переводится как «дыхание». Меня завораживает процесс трансформации и обновления, наполнения и опустошения пространства.

А как устроена работа над коллекцией?

Моя задача заключается в том, чтобы составить мудборд, представить концепцию будущей коллекции, выбрать дизайнеров, которые смогли бы воплотить ее, сохраняя ДНК бренда.

На этот раз к команде дизайнеров Алессандро Ла Спады, Мауро Липпарини и Стива Люна, с которыми мы давно работаем, присоединились Марко Пива и Роберто Лаццерони. Марко привык работать с масштабными проектами, но мы попросили перенести характерный для его работ ритм в малые формы. Поэтому стол Marty напоминает небоскребы, устремляющиеся в высоту.

Что скрывается за фирменным почерком Visionnaire?

Мы предлагаем по-настоящему сложные предметы, справиться с которыми могут только самые опытные итальянские мастера. Вместо того чтобы сочетать в одном изделии несколько разных материалов, мы предпочитаем взять один материал и показать его с разных сторон, играя с текстурой.

Такие исключительные предметы уживутся в любом интерьере?

Мы придерживаемся идеи «тотал-лука». Вне зависимости от того, что необходимо оформить — квартиру, офис или яхту, мы можем создать интерьер, который будет отвечать всем требованиям клиента. В работе над интерьером мы отталкиваемся не от мебели, которая у нас есть, а от образа жизни человека в новом пространстве.

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