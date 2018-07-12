Как создать правильное настроение в пространстве, используя световые эффекты

Планируя интерьер помещения, дизайнеры продумывают множество деталей, и не последний пункт в списке занимает световое оформление. Свет влияет на наше визуальное и психологическое восприятие окружающего пространства. Он может убить все оформление, а может выгодно подсветить его и заставить играть.

"Температура" света

Продумывая освещение любого помещения, всегда сталкиваешься с выбором между «холодными» и «теплыми» лампами. Теплый желтый свет создаст эффект обжитого пространства и скроет недостатки стен (например, неровную или свежую штукатурку). Для оформления презентации VOLVO XC 60 в комплексе еще недостроенных пентхаусов мы воспользовались именно этим световым эффектом. Белый холодный свет больше подойдет для нежилых помещений, а в квартире — например, для ванной комнаты.

Цвета и оттенки света

Наши глаза различают около 10 миллионов оттенков. Используемый в освещении оттенок света очень важен, так как именно он определяет, как мы будем воспринимать тот или иной предмет интерьера. Если вы хотите стилизовать помещение (например, выбираете интерьер в космической тематике), можно добавить цветные акценты с помощью различных осветительных приборов, таких как неоновые лампы, которые помогут создать в квартире свою собственную небольшую галактику и станут стартом для перевоплощения гостиной в микро-Чайна-таун.

Плотность света

Если есть необходимость привлечь внимание к одной части помещения или, наоборот, отвлечь от другой — расставьте световые акценты. В квартире-студии сделайте упор на гостиную зону, осветив ее ярко. А в пространстве с «советским» интерьером, добавьте цветные лампы приглушенных оттенков, чтобы переключить внимание с него на ярко-выделенные элементы. Такой прием команда VISIONÄR использовала на презентации нового кроссовера в Московском академическом художественном лицее.

Верхний и нижний свет

Если вы планируете оформлять кухню или ванную, вполне можно использовать верхнее освещение. Оно необходимо в помещениях, где сложно обойтись без яркого света. Создать особенную атмосферу в доме помогает нижний свет: напольные светильники, торшеры, настольные лампы. Можно попробовать контражурную подсветку — с ней отлично смотрятся зеркала.

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