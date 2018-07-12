Дом в стиле easy living: комфортный интерьер для большой семьи

Юлия Пискарева по образованию архитектор и как профессионал не понаслышке знает, как важна планировка, грамотная и правильная организация пространства. Особенно когда речь идёт о большой семье, где подрастают трое маленьких детей. Всё должно быть удобно, функционально, сделано «на вырост». Специально для младшего поколения семьи архитектор спроектировала отдельную территорию со спальнями, санузлом и игровой комнатой.

«Для меня самая важная часть проекта — создание планировки, — рассказывает Юлия. — Это скелет, основа будущего интерьера. Без неё жизнь даже в самом роскошном пространстве не будет такой комфортной. Мой личный фетиш в проектировании — зоны ванных, санузлов и спа. Даже самую небольшую ванную можно сделать атмосферной, так что из неё не захочется уходить. И что уж говорить, когда площадь дома позволяет. Ванная комната — это место, где начинается бодрствование, и это один из поводов поднять себе настроение. То же самое касается организации кухни. Одним из примеров модных тенденций и диалога с заказчиком становится обожаемый нами приём — устройство кухонного острова. Многие российские заказчики до сих пор его боятся. И приходится уговаривать, объяснять, что, готовя на острове, хозяева имеют возможность общаться со своей семьёй или с гостями, а не смотреть лицом в стену. Это совсем другой уровень жизни, комфорта».

Заказчики приобрели готовый дом в одном из подмосковных коттеджных посёлков на Новорижском шоссе, без отделки, с голыми бетонными стенами. Недовольные результатом работы предыдущего дизайнера, владельцы привлекли к проекту архитектора Юлию Пискареву, в лице которой нашли близкого себе по духу профессионала. Им хотелось получить современный минималистский интерьер, без лишних деталей, но комфортный и тёплый по ощущениям, с интересными дизайнерскими решениями, стильными предметами мебели и предельно практичный. Общность взглядов и предпочтений позволила быстро выработать концепцию: новый минимализм, Easy living, где особое значение приобретают функциональность и сама среда обитания. Ставку автор проекта сделала на материалы, смешение и контраст фактур. Бетон, натуральный камень, полированный и ржавый металл сделали интерьер выразительным и живым.

Автор проекта Юлия Пискарева отмечает: «Мы с коллегами предпочитаем интерьеры в современной стилистике, наши фавориты — минимализм и лофт. Любим эклектичные интерьеры со своей атмосферой и историей. Но никогда не возьмёмся за классику. По моему мнению, классика должна остаться в прошлом. Мы живём в мире, где вокруг столько новых прекрасных материалов, приёмов, дизайнерских предметов, которые помогают создавать новую среду, адекватную времени. И классика должна оставаться классикой, а современность должна быть современной».