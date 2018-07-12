Модные туфли на осень 2018 года

Обувь — неотъемлемый атрибут стильного осеннего образа. Пришло время познакомиться с модными тенденциями осени 2018 года и узнать, какие туфли будут стильными в новом сезоне. На фото представлены основные модели.

Модные оттенки обуви

Дизайнеры ежегодно представляют новинки, новшества коснулись и цветовой палитры. Особое внимание следует обратить на модные оттенки, это поможет быть в тренде. Осенью 2018 года на пике популярности следующие цвета:

Классика. Эту группу представляют серый и черный тона. Они прекрасно гармонируют с любой одеждой, придают образу некоторую индивидуальность.

Оттенки коричневого. Такие тона, как медный, ореховый, шоколадный, бронзовый, древесный уже нашли своих поклонников. Обувь в коричневом исполнении смотрится элегантно и стильно.

Синий цвет. Еще один тренд сезона, про который говорят дизайнеры. Роскошный оттенок, способный придать образу загадочность и неповторимость.

Красный цвет. Не один сезон невозможно представить без ярких красок. Что может лучше подчеркнуть женскую привлекательность, чем туфли алого оттенка. Это беспроигрышный вариант. Он поможет обратить на себя восторженные взгляды окружающих.

Металлические переливы. Чтобы осенний образ приобрел яркие краски, можно дополнить его обувью необычного оттенка. Металлические переливы будут изумительно смотреться с любыми нарядами. Что касается праздничных луков, они приобретут некоторую индивидуальность.

yandex_ad_1 Модные предложения

Модные тенденции осени 2018 года представлены на фото. В предстоящем сезоне специалисты прекрасно поработали с моделями туфель. В одном образе можно сочетать несочетаемое. Женщины смогут примерять туфли с шипами и летнее платье. Фантазия не знает границ, перед модницами открываются невероятные возможности. Образы могут быть как смелыми, так и более скромными, все зависит от настроения.

Если рассматривать ткани, в новом сезоне будут стильными следующие материалы:

кожа;

замша;

бархат;

кожа экзотических животных.

Женщинам, желающим выделиться в толпе, желательно подбирать обувь с необычными рисунками. На пике популярности цветочные мотивы, геометрические узоры.

Чтобы создать безупречный образ, можно обратить внимание на обувь со следующими украшениями:

вышивка;

бахрома;

стразы;

пайетки;

пряжки;

перья;

шнуровки;

ажурные ленты;

шипы.

Дизайнеры делают акцент на женственности. В большинстве случаев обувь украшена несколькими элементами декора. Туфли на шпильке или каблуке, стильные балетки — это то, что пригодится в осенний сезон.

Что будет модным осенью

Согласно модным тенденциям осенью 2018 года будут представлены трендовые модели туфель. Ознакомиться с ними можно по фото. Модели довольно разнообразные. Самыми востребованными выступают следующие варианты:

Туфли-лодочки. Удобная обувь, подходит для всех случаев жизни. Туфли на каблуке — прекрасный вариант для праздничного мероприятия. При необходимости создать деловой лук, лодочки также станут отличным выбором. Их можно сочетать со строгим костюмом или повседневной одеждой.

Туфли на шпильке. Модель вне конкуренции. Обувь может быть замшевой или велюровой, варианты с открытым носом пользуются особой популярностью. Они делают образ элегантным и женственным.

Туфли на танкетке. Модель все так же актуальна. Дизайнеры представили разные варианты. Они отличаются между собой размером каблука, используемыми украшениями. Чтобы быть стильной, совершенно необязательно приобретать обувь на высоком каблуке, высота до 5 см также смотрится изящно.

Массивная обувь. Тренд сезона, который набирает огромную популярность. В этой группе могут быть туфли на танкетке, на толстом каблуке, с квадратным носом. Каждая модель индивидуальна, она демонстрирует утонченность женских ног.

Все чаще на подиумах встречается обувь с необычными каблуками. Чем более оригинальной будет представлена подошва, тем у модели будет больше шансов быть в тренде. Подошва из камня или дерева не сходит с подиумов на протяжении нескольких сезонов подряд.

Балетки. Рассматривая туфли на осень 2018 года, невозможно не упомянуть о балетках. С модными тенденциями можно ознакомиться по фото. Практичная и удобная обувь, без которой не обойтись. Отличный вариант для повседневности и вечерней прогулки.

Лоферы. Тренд сезона, который прекрасно сочетается как с брюками, так и с платьями. Дизайнеры прекрасно поработали и представили разнообразный ряд моделей. Даже требовательные покупатели останутся довольными.

Туфли с вырезом. Еще одна новинка, которая так приглянулась женщинам. Глубокий вырез в области подъема визуально удлиняет ноги, делая фигуру более стройной и утонченной. Обувь гармонирует с зауженными брюками, юбками классического кроя.

Оригинальные каблуки

В новом сезоне специалисты уделили внимание форме каблука. Порой они представлены необычно, что и выделяет обувь из многих других. Каблук из проволочного каркаса смотрится интересно, оригинально. Такой вариант подойдет для экстравагантных личностей, которые желают выделиться в толпе.

Прозрачный каблук не менее популярен. Миллионы модниц полюбили его за практичность и индивидуальность. Каблук выполнен из прочного пластика, прекрасно дополняет повседневную обувь.

Дизайнеры утверждают, что туфли с прозрачным каблуком придутся по душе многим женщинам. Такая обувь положительно влияет на походку, делая ее более изящной и воздушной.

Стиль кантри и готики

Изучив модные тенденции осени 2018 года, становится понятно, что в моде необычные модели туфель. Именно к таким вариантам относится стиль кантри и готики. На фото представлены популярные модели.

yandex_ad_2 Стиль кантри придется по душе модницам, которые выбирают этническое направление в одежде. С помощью обуви удастся создать безупречный образ и показать всем окружающим свой вкус.

Готический стиль также очень популярен. Его выбирают смелые личности, предпочитающие эксперименты. Оригинальный лук не останется незамеченным, все окружающие оценят образ по достоинству. В качестве декора дизайнеры использовали змеиный принт, ремешки, аппликации, шнуровки. Такая обувь поможет дополнить образ, придаст ему некоторую индивидуальность.

Туфли из латекса

Модницы давно полюбили обувь из латекса. Поэтому дизайнеры в новом сезоне разработали целую коллекцию моделей. На модных показах можно увидеть различные варианты туфель. При этом они могут быть выполнены из латекса полностью или иметь лишь необычные вставки.

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Такая обувь приглянется смелым личностям, которые готовы к экспериментам. Остаться незамеченным не удастся. Противоположный пол оценит образ по достоинству, а женщины будут вслед бросать завистливые взгляды.

Обувь прекрасно вписывается в любой гардероб. Туфли из латекса отлично гармонируют с платьями, брюками, юбками. Кроме модели, следует тщательно выбирать оттенок обуви. Предпочтение желательно отдавать необычным и смелым расцветкам. Советы специалистов помогут сделать правильный выбор.

Бархатные детали

Ежегодно дизайнеры знакомят девушек с модными тенденциями. Осенью 2018 года бархатные туфли на пике популярности. На фото представлены популярные модели. Бархат смотрится богато, роскошно. Обувь, имеющая бархатные вставки, сделает женщину настоящей королевой. Благородный материал часто используют для пошива одежды. В новом сезоне специалисты решили удивить и представили на показах бархатную обувь.

Особое внимание стоит уделить выбору расцветки. Черный цвет хоть и является практичным, но он не сможет показать всю привлекательность и роскошь бархата. Такие оттенки, как зеленый, синий, бордовый, шоколадный смотрятся изумительно. Они смогут выгодно представить структуру материала.

Предпочтение стоит отдавать насыщенным краскам. Это позволит создать безупречный образ и показать всем окружающим свою индивидуальность.

Туфли с открытой пяткой

Возможно такая обувь покажется неподходящей для осени. Однако, на модных показах были представлены именно такие модели. Знаменитые дизайнеры поработали над деталями и успешно внедрили свои творения в новые коллекции.

Как бы нелепо ни смотрелись открытые туфли с носками, пришло время примерять именно такой лук.

Туфли с открытой пяткой набирают огромную популярность. Модные тенденции осени 2018 года можно посмотреть на фото. Обувь с алой подошвой, высокой шнуровкой вне конкуренции. Модели выделяются среди множества остальных и позволяют обратить на себя внимание окружающих. Такая обувь практичная, хороший вариант для повседневности.

Обувь с меховой отделкой

С наступлением холодов так хочется утеплиться. Все чаще модницы обращают внимание на меховую обувь. Дизайнеры отказались от привычных вариантов и предложили оригинальные модели. Меховая отделка способна украшать не только сапоги, но и туфли. Совершенно необязательно, чтобы обувь была полностью меховой. Пушистый декор в виде помпонов сделает туфли необычайно красивыми.

Кроме выбора модели, стоит обратить внимание на расцветку меха. Он может быть представлен как в нежных тонах, так и в ярких красках. Все зависит от личных предпочтений женщины. Ясно лишь одно, что такая обувь не затеряется, образ будет ярким и выделяющимся.

Туфли в стиле домашних тапочек

Порой дизайнеры предлагают необычные идеи, которые на первый взгляд кажутся даже безумными. Однако, каждая модель обуви востребована и достаточно популярна. То же самое можно сказать и про туфли, напоминающие домашние тапочки. Модные тенденции на осень 2018 года представлены на фото.

Модель подойдет для женщин, которые желают отдохнуть от каблуков. Такая обувь является удобной, практичной.

Спортивный стиль

Несмотря на то что мода постоянно обновляется, спортивный стиль все так же популярен. Чтобы показать свою женственность, совершенно необязательно носить туфли на высоком каблуке. Достаточно присмотреть милые кеды или ботинки. Что касается уличной моды, здесь доминируют мокасины, сникерсы. Отличный вариант для повседневности.

Спортивный стиль подходит для активных женщин, которые выбирают комфорт. Такая обувь удобна, подходит под многие наряды.

В новой коллекции будут представлены модели в широком цветовом диапазоне. Любители нежных оттенков могут обратить внимание на белый, мятный, розовый цвет. Если хочется наполнить жизнь яркими красками, не стоит себя сдерживать. Достаточно выбрать обувь красного, синего, желтого окраса. Такие цвета помогут показать свою индивидуальность и выделиться в толпе.

Что касается украшений, часто встречаются различные декоративные элементы. Именно они придают образу завершенность.

Кожа рептилий

Если верить модным тенденциям, осенью 2018 года будут популярны туфли из кожи экзотических животных. По фото можно ознакомиться с предложенными вариантами. Дизайнеры из множества вариантов выделили змеиный принт. Такая обувь может стать настоящим украшением лука, придаст образу неповторимость.

В новом сезоне будут модны светлые, темные, однотонные модели. Каждая модница сможет подобрать наилучший вариант.

Шпилька и острый нос Не теряет актуальности обувь с острым носом, она придает походке легкость. Такие туфли отлично гармонируют со шпилькой. Однако, выбирать наряд следует внимательно. Только грамотный подход к выбору одежды гарантирует успех.

Особое внимание необходимо обратить на материал, из которого будет выполнена обувь. Беспроигрышный вариант — это трикотаж, атлас. Модными оттенками выступают следующие: синий, черный, красный, цвет хаки, пастельные оттенки. Именно эти цвета смотрятся наиболее выигрышно, делая образ запоминающимся.

Прислушиваясь к советам специалистов, получится создать идеальный лук. В результате удастся показать свою индивидуальность и привлекательность, что и является главной целью каждой модницы. К выбору обуви стоит относиться внимательно, от этого зависит образ в целом.