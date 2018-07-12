Первые жильцы въехали в дом, который распечатали на 3D-принтере

Благодаря такой технологии получилось сэкономить до 20% от стоимости здания.

Во Франции строительная компания решила идти в ногу со временем. Сотрудники спроектировали жилой дом и распечатали его на современном высокотехнологичном 3D— принтере, сообщает Вести.ru.

С помощью таких технологий получилось уменьшить стоимость готового здания на 20%. Кроме того, были сведены к минимуму отходы от стройматериалов.

Дом соорудили всего за 54 часа, в его планировке — круглые стены (это было сделано для того, чтобы снизить процент влажности в помещениях). Освещение и различные электронные приборы тоже современные и могут управляться дистанционно при помощи телефонов.

Первые жильцы — семейная пара, уже начинают обустройство своей новой квартиры.

А вот насколько качественной и крепкой окажется такая постройка, покажет время.

Компания заявляет, что с такими возможностями получится снизить время постройки всего до 1,5 дней, а цены на них на 40%.

Напомним, что первый в Европе дом, напечатанный на таком принтере, появился в селе Сопелки Ярославской области. Его стены отделаны под камень, крыша — красная черепичная, а панорамные стеклянные двери ведут из гостиной прямо в сад.