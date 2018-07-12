Ремонт в кратчайшие сроки — идеи и решения

Наверняка, многим знакомо крылатое выражение: «Ремонт невозможно закончить, его можно только прекратить». В большинстве случаев ремонт квартиры занимает весьма длительный срок, особенно часто это касается квартир большого метража. Однако, ритм жизни в современных условиях диктует свои правила, и, порой, на ремонтные работы остается сравнительно небольшой период времени, ограниченный, например, продолжительностью ежегодного отпуска или несколькими неделями до рождения малыша. В любой ситуации важно помнить, что ничего невозможного нет, и из любого, казалось бы, безвыходного положения на самом деле всегда есть выход. В этой статье мы поделимся с читателями несколькими современными идеями и решениями, позволяющими существенно сэкономить время при ремонте квартиры. Быстрый ремонт — это реально, более того, это просто!

Рассмотрим в качестве примера необходимость выровнять поверхность пола. Обычно для этого используется классическая цементно-песчаная стяжка, для полного высыхания и обретения нужной прочности которой приходится ожидать несколько недель, а то и месяц. Однако, теперь существует более «чистая» и простая альтернатива традиционному способу выравнивания пола — так называемая «сухая стяжка». Она предполагает использование сухой засыпки из керамзита и специальных влагостойких гипсоволокнистых листов. При этом сам способ выравнивания мало чем принципиально отличается от классического варианта — после ее распределения и выравнивания сверху осуществляется укладка гипсоволокнистых листов. Листы укладываются с разбежкой, в два слоя. Бывают также специальные готовые плиты, представляющие собой два склеенных листа, — их применение поможет сэкономить еще больше сил и времени. Такие плиты, как правило, имеют фальцы по периметру, позволяя тем самым произвести монтаж наиболее удобным и быстрым способом без потери качества. Стыки таких плит необходимо проклеивать. В результате применения «сухой стяжки» вместо традиционного цементно-песчаного варианта можно выиграть от нескольких недель до месяца, ведь для выполнения работ по этой новой технологии потребуется буквально 1-2 дня.

В случае, если в квартире важно обеспечить возможность подогрева пола в ванной или на кухне, можно также ощутимо сэкономить время, заменив стандартные кабельные теплые полы альтернативным современным вариантом — инфракрасным пленочным теплым полом. Инфракрасный пленочный теплый пол представляет собой прочную пленку менее миллиметра толщиной, в которую методом напыления углеродного нанослоя помещены карбоновые нагревательные элементы — полоски небольшой ширины, запаянные внутрь пленки. Устройство инфракрасного пленочного теплого пола производится также «сухим» методом, без необходимости использовать специальный клей или раствор, также для него не требуется дополнительной тонкой стяжки. Кроме того, теплый пол данного типа, по сравнению с традиционными кабельными вариантами, существенно снижает затраты на электроэнергию, необходимую для функционирования теплого пола. Еще одним плюсом, облегчающим задачу устройства теплого пола, является возможность нарезки инфракрасной пленки фрагментами нужного размера, оптимизируя ее расход, ведь карбоновые нагревательные элементы в ней включаются в электрическую цепь параллельным способом. Продается такой теплый пол, как правило, в комплекте с крепежом, проводами, соединительными элементами и, конечно, инструкцией по устройству.

Для монтажа инфракрасного пленочного теплого пола на черновое бетонное, гипсоволокнистое или ДСП основание помещается подложка с лавсановым слоем, обладающим теплоотражающими и диэлектрическими свойствами. Сверху на нее настилается инфракрасная пленка, а поверх нее укладывается защитный слой полиэтилена. Далее на теплый пол можно укладывать линолеум, ламинат или ковролин, не забывая, конечно, в последнем случае о подложке из тонкой фанеры или оргалита. В итоге, на устройство теплого пола уйдет около двух часов на каждое помещение, что позволит сэкономить от нескольких дней до недели.

Перейдем теперь к вариантам быстрого ремонта поверхности стен. На рынке современных материалов сравнительно недавно появились обои с уже готовым клеевым покрытием, нанесенным предварительно на их внутреннюю поверхность. Такие обои на основе флизелина или винила по сути не имеют отличий от обычных обоев. После полного высыхания клеевого слоя их можно так же мыть и чистить, как аналогичные варианты без предварительного нанесения клея.

Технология их поклейки предполагает помещение их в воду на несколько секунд, после чего необходимо сразу же их наклеить на стену. Это заметно экономит время, затрачиваемое на оклейку стен, в случае с квартирами небольшого метража есть все шансы успеть оклеить за день всю квартиру, выиграв несколько дней по сравнению с традиционным способом поклейки обоев.

Также в ходе ремонтных работ нередко возникает потребность в дополнительных розетках или подведению электричества к точкам расположения стационарных электроприборов. Даже в случае, если к этому моменту стены еще не имеют чистовой отделки, штробление стен, укладка в них кабеля и его замуровывание могут занять, минимум, несколько дней, а в особо сложных случаях даже от одной недели до двух. В таких случаях стоит рассмотреть вариант монтажа электропроводки открытым способом, тем более, что современные решения позволяют использовать ее абсолютно без ущерба для визуального образа помещения и необходимого уровня безопасности. Одним из таких решений являются мини-плинтусы, пригодные для устройства в них электрического кабеля. Такие плинтусы, как правило, имеют разные варианты цветовых решений и внешне ничем не отличаются от стандартных, к тому же, они совместимы с классическими видами выключателей и электрических розеток, что позволит выдержать единый дизайн электрических систем. Монтаж открытой электропроводки может занять всего один день, позволяя выиграть от нескольких дней до недели, в сравнении с устройством скрытой проводки.

В завершение нашего обзора поговорим о потолках — а конкретнее, о таком виде, как натяжной потолок. Помимо отсутствия необходимости готовить основание для оформления такого потолка, он обладает еще одним дополнительным преимуществом, позволяя, например, разместить в полученном промежутке между натяжным потолком и основанием кабели слаботочных систем (телефония, интернет, пожарная сигнализация, антенны). Стоит также отметить его высокую прочность, благодаря которой в случае затопления квартиры соседями с верхнего этажа протекания и порчи имущества и отделки квартиры не случится. Существуют даже специальные решения, предполагающие устройство сливной пробки в углу потолка, которая позволит аккуратно слить воду после затопления в конкретной точке квартиры. Бригада из двух мастеров смонтирует натяжные потолки во всей квартире за 1-2 дня, благодаря чему экономия времени по сравнению с классической отделкой — выравниванием, покрытием грунтовкой, покраской или отделкой обоями, — составит от нескольких дней до недели.

Итак, мы обсудили несколько способов, которые позволят сберечь такой ценный ресурс, как время, в ходе выполнения ремонта жилья. А экономия времени, в свою очередь, даст возможность меньше переживать по поводу ограниченных сроков ремонта, создавая хорошее настроение для позитивного общения с близкими.