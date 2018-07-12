Стильная трёхкомнатная квартира для молодой пары

В этом проекте есть всё, что мы любим: интересная и грамотная работа с цветом, много систем хранения и тёмный санузел. А ещё здесь есть кабинет на двоих с огромной луной на стене.

Евгения Шилова и Илья Ерошевич, архитекторы

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Специализация — архитектура, дизайн интерьера.

Образование архитектурное.

Награды — студия DesignRocks попала в топ-100 лучших студий России по версии AD Magazine в 2017 году.

Миссия компании — дать клиенту лучший продукт, архитекторы пропускают все проекты через свой опыт, погружаясь буквально в каждую мелочь.

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Заказчики хотели светлую красивую квартиру, в которой будет приятно находиться. Задача была спроектировать тихое, очень спокойное пространство для двоих. Архитекторы разработали три варианта планировочного решения, но в итоге было выбран вариант с минимальным количеством изменений имеющегося пространства.

Главная особенность планировочного решения квартиры — общий холл квадратной конфигурации в плане, который объединяет вокруг себя все помещения: кухню, гостиную, кабинет, ванную, санузел и гардероб при входе. В нём архитекторы разместили световую инсталляцию, она совмещает несколько функций — зону ожидания с мягкой лавочкой и столиком, а также фитозону. В этой конструкции особый акцент был сделан на подсветку, в которой два световых короба выполняют функцию независимых светильников.

Гостиная зона была немного увеличена за счёт кабинета, в котором хозяева хотели иметь общий стол. Архитекторы сделали длинную столешницу, примыкающую к окну, в общей композиции со шкафом.

Кабинет: диван — Kare Design; шкаф и письменный стол — индивидуальное изготовление; кресло компьютерное — Arper; ковёр — Ditre Italia.

Заказчики постарались уйти от глобальной перепланировки, чтобы минимизировать всевозможные согласования. В итоге архитекторы увеличили гостиную за счёт кабинета, немного перепланировали ванную, увеличив её за счёт коридора. В остальном работали с имеющейся геометрией.

Стены кухни по периметру отделаны низкими шпонированными панелями, это убережёт стены от повреждений и загрязнений. Кухня получилась современной и модной, с необычным сочетанием цветов — гладкие матовые фасады цвета toasted almond (поджаренный миндаль) в сочетании со шпонированными фасадами под натуральный дуб. Правильный контраст здесь добавляют чёрная каменная столешница и фартук.

Кухня: кухня — Giulia Novars, модель Loft; стол обеденный — Cattelan Italia, модель Giano; свет встроенный (споты) — BPM lighting.

Визуальным и функциональным центром гостиной стала модульная закрытая система хранения, объединённая с ТВ-зоной и камином. Чтобы сделать гостиную по-настоящему уютной, архитекторы расположили в ней большой мягкий диван.

Гостиная: диван — Ditre Italia, модель Kris; стол журнальный — Alan, Ditre Italia; камин — Planica; кресло розовое — Vitra, модель Slow Chair; ковёр — Ditre Italia; торшер — Blank, модель Magnetto; свет встроенный (споты) — BPM lighting; двери раздвижные — «Триумфальная марка».

Главный акцент в ванной архитекторы сделали на композицию подвесной тумбы и зеркалом с подсветкой. Оригинальное решение силуэта подсветки зеркала овальной формы будет изготовлено на заказ по эскизам архитекторов.

Ванна: тумба под раковину — Rifra, модель K.One; зеркало с подсветкой — индивидуальное изготовление; полотенцесушитель — «Арт технология»; смесители — CEA; ванна — Villeroy & Boch, Oberon; свет встроенный (споты) — BPM lighting; керамогранит — Mirage, серия Norr, цвет RR01.

Спальня — особое место в любом доме, и в этом проекте она получилась воздушной, светлой и уютной. Центральным элементом спальни стала кровать, расположенная в нише. Лаконичное дополнение для неё — низкая длинная тумба с закрытыми модулями для хранения и телевизор. Архитекторы предусмотрели большой встроенный гардероб со стеклянными дверьми и функционально организованным внутренним пространством для одежды и других вещей.

Спальня:

шкаф-ниша — индивидуальное изготовление; кровать — индивидуальное изготовление; настольные лампы — Brokis, модель lightline; шкаф-гардеробная — индивидуальное изготовление.

Гостевой санузел отличается от цветового решения всей квартиры. Керамическая плитка тёмных тонов в композиции с обоями для влажных помещений создали кулуарную атмосферу. Обои были специально подобраны по тону и рисунку и максимально гармонично вписались в это помещение.

Гостевой санузел:

унитаз — Laufen Pro; раковина — искусственный камень, индивидуальное изготовление; смеситель — CEA; полотенцесушитель — «Арт технология»; керамогранит — Mirage, серия Novemb3r, цвет Warm NM04;

полы — инженерная доска, компания «Архипол»; двери межкомнатные скрытого монтажа — «Триумфальная марка», модель Trino Porte 45.

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