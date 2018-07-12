Раздвижные двери: особенности, плюсы и минусы

Межкомнатные двери в квартире выполняют не только функцию разграничения пространства различных помещений, в том числе света, звука и запаха, препятствуя их распространению там, где их появление нежелательно, но и являются также элементом домашнего интерьера. Если стандартные распашные двери кажутся вам слишком обыденным и скучным решением, можно рассмотреть более современный вариант — раздвижные межкомнатные двери. Поговорим подробнее об их устройстве, особенностях, преимуществах и недостатках.

Устройство раздвижной двери предполагает целый набор составляющих:

— полотно, то есть собственно дверь;

— коробка — конструкция, которая монтируется в дверной проем;

— направляющие, обеспечивающие движение двери при открывании и закрывании;

— фурнитура;

— кассета — не обязательная деталь, облегчающий установку и эксплуатацию двери.

Полотно раздвижной двери может состоять из одного цельного элемента, либо из нескольких. Количество полотен определяется шириной дверного проема — в квартирах и домах со стандартными проемами обычно достаточно одного полотна, в более эксклюзивных вариантах жилья с широкими дверными проемами может быть использовано до восьми полотен.

Материал, из которого изготавливается дверное полотно, может быть различным — цельный массив древесины, комбинированные варианты на основе ДСП или ДВП, либо деревянных брусков дешевых пород, оклеенные поверх шпоном более престижных пород дерева. Нередко встречаются также стеклянные фрагменты в деревянном полотне, а для современных интерьеров, например, в стиле хай-тек, можно выбрать полотно двери, состоящее целиком из стекла, окантованного алюминиевыми деталями. Конечно, последний вариант является наиболее затратным, тогда как первый вариант — наиболее бюджетным. Качественное дверное полотно производят в разных странах — на российском рынке представлены двери итальянских, немецких, испанских, финских, отечественных и других компаний.

Коробка двери, имеющая П-образную форму, устанавливается в дверном проеме и закрепляется с помощью шуруповерта, либо специального клея. Материалом для нее обычно служит цельная древесина. Также в комплекте с коробкой поставляются наличники, выполняющие декоративную функцию обрамления дверного проема.

Комплект направляющих состоит из самих профильных направляющих, в просторечии «рельс», роликов — «колес», благодаря которым дверь сможет перемещаться, ограничителя и стопора, устанавливающих максимальное расстояние, в пределах которого может двигаться дверное полотно. Стопор при этом монтируется в верхней части стены, а ограничитель — на поверхности пола. Важно учитывать, что состав комплекта направляющих нужно выбирать, в том числе, в соответствии с весом дверного полотна. К примеру, если дверь весит до 75 кг, для ее комфортного перемещения достаточно будет комплекта с двумя роликами, в то время как для более тяжелых вариантов, что логично, нужен более сложный и дорогостоящий механизм, при выборе которого лучше консультироваться со специалистами.

Фурнитура раздвижной межкомнатной двери состоит из специальной дверной ручки, которая не должна выступать за границы дверного полотна (иначе дверь не сможет быть полностью «убрана» в стену) и небольшого элемента цилиндрической формы, закрепленного на торце полотна, благодаря которому вам будет удобно «вызволить» дверное полотно из стены, чтобы закрыть дверной проем. Как правило, фурнитура входит в комплект раздвижной двери, но можно заказать ее и дополнительно, в особенности, если необходимо предусмотреть возможность закрывать дверь на замок.

Кассета не является обязательным элементом конструкции раздвижной двери. Однако для облегчения эксплуатации двери эксперты рекомендуют не пренебрегать установкой этой детали, в частности, в кассете дверное полотно значительно сложнее деформировать или «выбить из колеи». Кассета представляет собой металлический каркас, который монтируется вместе с комплектом направляющих внутри стены, куда будет «уезжать» дверь при открывании. Кстати, использование кассеты облегчает также и сам процесс монтажа двери в дверном проеме.

Для установки комплекта направляющих и кассеты необходимо будет разобрать часть стены, где будет размещаться дверь в открытом состоянии, а после завершения монтажа — восстановить прежний вид стены, зашив ее поверхность гипсокартоном.

Если говорить о достоинствах и недостатках раздвижных межкомнатных дверей, главное, что следует понимать — насколько такое решение подходит именно для вашей квартиры или дома. С одной стороны, главный плюс раздвижной двери заключается в том, что она оставляет больше полезного пространства в помещении, что особенно актуально для небольших квартир. Помимо этого, после установки раздвижных дверей вам не придется опасаться, что вы можете случайно задеть или даже ударить открывающейся дверью кого-то из близких, кто как раз в этот момент проходил мимо по узкому коридору. Также замена распашных дверей на раздвижные придаст интерьеру квартиры более современный вид. Минусами раздвижных межкомнатных дверей являются, в первую очередь, отсутствие плотного прилегания дверного полотна к коробке в закрытом состоянии, — вследствие чего такая дверь пропускает звуки, свет и запах сильнее, чем этого хотелось бы. К тому же, при установке раздвижных дверей есть определенные ограничения по форме дверного проема, например, они не подходят для проемов, выполненных в форме арки. В случае приобретения двери с механизмом ненадлежащего качества, в ходе эксплуатации такая дверь может перемещаться недостаточно плавно, издавать дребезжащие звуки и даже застревать. А стоимость раздвижной двери с добротным, качественным механизмом будет ощутимо выше, чем стоимость традиционного распашного варианта. Если вы хотите сэкономить, то лучше делать выбор не в пользу дешевого механизма, а рассмотреть, например, варианты дверного полотна без стеклянных вставок. Кроме того, покупки двери стандартного размера также обойдется вам дешевле, чем изготовление двери на заказ. Наконец, можно отказаться от установки кассеты — если сам механизм раздвижной двери качественный, то этого будет скорее всего достаточно для комфортной эксплуатации вашей двери.