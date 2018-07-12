Карнизы для штор — нюансы выбора и установки

Одним из важных элементов оформления комнаты является карниз, который выполняет не только функцию крепления штор, но и завершает общий облик помещения. О роли карниза в дизайне комнаты мы поговорим немного позже, а сейчас остановимся на особенностях выбора нужного карниза и способах его установки.

С точки зрения материала, карниз может быть изготовлен из дерева, металла (в том числе натяжные карнизы на базе стального троса, закрепленного на двух точках опоры), либо пластика самых различных цветов. Наиболее популярными являются карнизы цвета антрацита, либо стали, также часто встречаются матовые никелевые варианты и карнизы цвета античной латуни, кроме того, беспроигрышным решением будет классический белый или черный цвет карниза. Также важно учитывать наличие декоративных наконечников, которые не только влияют на дизайн помещения, но и увеличивают длину карниза. Чаще всего шторы на карнизах перемещаются вручную, либо с помощью специальной палки, но существуют также современные модели электроуправляемых карнизов, идеальных для любителей комфорта даже в мелочах.

В зависимости от типа штор, которые будут использоваться в комнате, нужно подобрать карниз определенного диаметра. В среднем, стандартный карниз имеет диаметр 20-25 мм, однако, для помещения спальни, особенно с большими широкими окнами, обычно выбирают более тяжелые гардины, — а значит, и диаметр карниза, способного выдержать их вес, должен быть не менее 30 мм. Если же, к примеру, вы используете для затемнения помещений рулонные шторы и карниз вам нужен только для размещения в зоне окна тюля или легких штор из органзы или другой полупрозрачной ткани, в этом случае вполне достаточно будет приобрести и установить карниз диаметром 12-16 мм. При выборе карниза определенного диаметра следует также учитывать его длину, во избежание последующей деформации и провисания трубы карниза. Так, например, при длине карниза до 2 метров его диаметр может составлять 16 мм, при длине от 2 до 2,2 метров необходим уже диаметр 19 мм, а более длинные варианты должны иметь диаметр не менее 25 мм.

Существует два основных вида карнизов, в зависимости от способа их крепления — настенные и потолочные карнизы. Настенные карнизы, предназначенные для размещения тяжелых гардин, следует устанавливать только на прочных монолитных стенах, а в случае, когда необходимо оформить шторами, например, дверной проем в перегородке из гипсокартона, выбор нужно делать в пользу потолочного варианта.

В любом случае, перед выбором и покупкой карниза следует произвести тщательные замеры параметров окна и анализ окружающей его зоны. В зависимости от наличия натяжного или подвесного потолка, арок, эркеров, особенностей потолочных ниш, наличия гипсокартонных элементов, необходимости размещения проводки электроуправляемого карниза выбор и установка карниза будут связаны с определенными нюансами.

Чтобы рассчитать длину карниза, необходимо измерить ширину оконного проема и прибавить к полученному числу 30-50 см. При этом стоит учитывать размеры окна относительно габаритов самого помещения — к примеру, если окно сравнительно невелико и хочется визуально его расширить, можно выбрать карниз, значительно превосходящий по длине ширину окна, тогда шторы будут прикрывать часть стены, создавая нужное впечатление. Если же окно, напротив, воспринимается слишком широким для данной комнаты, зрительно уменьшить его можно за счет выбора карниза, минимально выходящего за пределы окна, с тем, чтобы шторы прикрывали только часть окна и подоконник, но оставляли открытыми стены справа и слева от оконного проема. В среднем, держатели карниза закрепляется на поверхности стены на расстоянии от 10 до 25 см от границы окна с каждой стороны. При расчете длины карниза размер наконечников не учитывается.

При выборе карниза, помимо его длины, необходимо также знать количество штанг (это зависит от того, сколько рядов штор или тюля будут на нем располагаться) и расстояние от стены до карнизной трубы. Данное расстояние должно быть достаточным для того, чтобы шторы свободно ниспадали от потолка к полу, не ложась на выступы подоконника и радиаторов отопления и не соприкасаясь с ними слишком плотно.

Важно трезво оценивать свои силы и в случае, если зона помещения, примыкающая к окну, имеет нестандартную форму — арки, ниши, выступы, эркеры и т.п., во избежание ошибок лучше пригласить специалиста для выполнения необходимых замеров и расчетов.

При монтаже настенного карниза необходимо также убедиться, что расстояние от потолка до верхней границы оконного проема не менее 5 см, а также убедиться в наличии возможности расположить карнизную трубу на расстоянии не менее 10-15 см от стены, на которой будет установлен карниз. Если все параметры в норме, первым этапом следует провести горизонтальную линию, на которой будут обозначены точки крепления настенного карниза. Для того, чтобы линия была абсолютно горизонтальной и ровной, необходимо использовать спиртовой уровень. Далее следует измерить ширину окна и найти центральную точку окна, которая будет совпадать с точкой расположения центра карниза. Пометив на горизонтальной линии над окном точку центра карниза, нужно отмерить расстояние, равное половине его длины, по обе стороны от центральной отметки и поставить там точки для установки креплений карниза.

Убедитесь также, что в области будущих креплений карниза к стене отсутствует скрытая электропроводка, либо другие инженерные коммуникации.

Если все в порядке — можно приступать к установке креплений и трубы карниза и к монтажу всей конструкции.

Установка потолочных карнизов не является чем-то сложным, если потолок в вашем помещении отделан штукатуркой, обоями, покрашен краской, либо оформлен потолочной плиткой. Необходимо, как и в случае с настенным вариантом, найти центр окна по ширине и сделать отметку, соответствующую этой точке, на потолке над окном. Эта точка будет центром потолочного карниза. Затем нужно отметить по обе стороны от центральной точки места расположения креплений — расстояние от центра до каждого из них должно составлять половину длины карниза. Расстояние от стыка стены и потолка до карниза определяется выступами подоконника и радиатора вглубь комнаты. Таким образом рассчитываются точки крепления потолочного карниза, в которых он и будет прикрепляться к потолку специальными дюбелями. В случае с натяжными и подвесными потолками необходимо консультироваться с профессионалами.