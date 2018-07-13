Как сделать ремонт за миллион: 7 примеров

Оформить интерьер «с нуля» и не разориться — реально. Да и построить дом и уложиться в миллион рублей — тоже. Главное — знать, как грамотно сэкономить. Берем на вооружение приемы российских дизайнеров.

Площадь: 22 кв. м Место: Сочи

Студия от застройщика на Имеретинском курорте в Сочи по площади сравнима с номером отеля. Важно было создать здесь именно домашний уют, но уложиться в ограниченный бюджет. Решением стал простой и лаконичный скандинавский стиль, а также трансформируемая мебель, которая меняет функционал единственной комнаты.

Площадь: 43 кв. м Место: Москва

Стиль лофт также может стать удачным решением, если вы хотите сэкономить бюджет. Он не подразумевает большого количества декора, а стены иногда можно оставить вовсе без отделки. В этом проекте, например, отсутствие декора с успехом компенсирует проектор для просмотра фильмов и биокамин — и тот, и другой не хуже мелочей и безделушек притягивают к себе внимание.

Площадь: 43 кв. м Место: Санкт-Петербург

Чтобы уложиться в бюджет, дизайнер решила обойтись без перепланировки и зонировать пространство при помощи цвета и разных отделочных материалов. На кухне столовую обозначает графитовая доска, в комнате зона спальни отделена от гостиной деревянной перегородкой и дополнительно выделена мебельными щитами и 3D-панелями.

Площадь: 51 кв. м Место: Смоленск

Планировку кирпичной новостройки не меняли — несущие стены не позволяют кардинальных перемен. В единственной жилой комнате появилась гостиная, спальня, мини-кабинет и вместительные системы хранения. Проект полностью укомплектовали товарами ИКЕА — это также помогло сэкономить.

Площадь: 55 кв. м Место: Егорьевск, МО В этом проекте также отказались от перепланировки. При этом над организацией пространства дизайнер все же поработала: увеличила санузлы и расширила коридор при входе, а дверь в гостиную сместила в центр, что упорядочило пространство. А в оформлении интерьера придерживались принципа простоты и легкости.

Площадь: 43 кв. м Место: Москва

Дизайнерам удалось превратить «убитую» двушку в уютную и функциональную квартиру для молодой пары всего за 2 месяца и миллион рублей. Для экономии бюджета и времени сделали ставку на «сухое строительство» — использовали «сухой пол» и гипсокартонные перегородки. От идеального выравнивания стен под покраску тоже отказались. А за основу интерьера взяли принципы минимализма.

Площадь: 67 кв. м Место: Татарстан