Как оформили маленькую двушку с большой гардеробной

Удачная конфигурация квартиры в новостройке позволила дизайнеру обустроить на 42 квадратах две жилые комнаты. При этом жертвовать ничем не пришлось: в квартире также появился вместительный кухонный гарнитур, удобная ванная и очень много систем хранения — здесь есть даже гардеробная.

Когда дизайнер Александра Гартке начала работу над проектом, квартира представляла собой бетонную коробку без внутренних перегородок. Идеальное пространство для обустройства студии, ничего не надо сносить — но заказчице обязательно нужны были две изолированные друг от друга комнаты, так как здесь она будет жить со своей мамой.

Конфигурация квартиры очень удачная, достаточно окон для двух комнат. Кухню разместили ближе к коридору: мебель расставили вдоль двух стен. С согласованием проблем не возникло, так как соблюдены все мокрые зоны.

Заказчица мечтала о полноценной гардеробной, и дизайнер нашла возможность ее обустроить. К тому же нашлось место для высоких шкафов в прихожей, гостиной и спальне — можно сказать, что квартира укомплектована системами хранения по-максимуму.

«Стены мы покрасили в светлые тона и декорированы молдингами — это отсылка к классическому стилю, который нравится заказчице, — рассказывает Александра Гартке. — В качестве акцентов я выбрала обои с цветочным принтом для гостиной, а в спальне — с изображением цветущей ветви. Стены в ванной мы тоже решили частично покрасить, остальные поверхности — в плитке».

Для оформления квартиры выбрали светлый фон и нежные пастельные тона для акцентов — розовый, сиреневый. Получился очень нежный, воздушный интерьер.

Корпусную мебель с классическими фасадами с фрезеровкой сделали на заказ по эскизам дизайнера, а светильники и декор подобрали в магазине INMYROOM.ru. Завершающий штрих — уютный текстиль, который сделал обстановку по-настоящему домашней.

Холл Отделка: краска, Tikurilla Напольное покрытие: плитка, Vitra Мебель: шкаф на заказ, mebel-3d Декор: зеркало, Schuller Освещение: люстра, Freya

Гостиная Отделка: обои, Wall Street; краска, Тikurilla Напольное покрытие: ламинат, Quick-Step Мебель: кресло, Garda; тумба на заказ, mebel-3d; столик, Garda Ковер: H&M Home Декор: торшер, Dantone home Техника: телевизор, Samsung Освещение: люстра, Omnilux

Спальня Отделка: обои, Fresq; краска, Tikurilla Напольное покрытие: ламинат, Quick-Step Мебель: столик, Garda Ковер: Mr Сarpets Текстиль: H&M Home Освещение: люстра, MW-Light; бра, Maytoni

Кухня Отделка: обои, Wall Street; краска, Tikurilla Напольное покрытие: плитка, Yellow Stone Мебель: стол, ИКЕА ; стулья, Dantone home Гарнитур: на заказ, mebel-3d Бытовая техника: Вosh Смесители: BelBagno Освещение: люстра, MW-Light

Ванная комната Отделка: плитка, Pamesa; краска, Tikurilla Напольное покрытие: плитка, Equipe Мебель: зеркало, Z-studio Гарнитур: «Акватон» Санфаянс: Cezares Смесители: BelBagno Освещение: люстра, Freya; бра, Maytoni