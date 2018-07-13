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Как обновить ванную комнату без ремонта: 7 способов
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Как обновить ванную комнату без ремонта: 7 способов 

Inmyroom 2 часа назад
Фото: Inmyroom
Не обязательно делать полноценный ремонт, чтобы обновить ванную комнату. Вместе с экспертами OBI делимся интересными и бюджетными идеями.
Выбросьте старые полотенца, проведите ревизию косметики на полках, замените корзины для белья.
Если вам сложно расставаться с вещами, воспользуйтесь лайфхаком — поставьте в ванной комнате коробку для мелочей. Сложите туда небольшие принадлежности, которые еще кажутся вам нужными, но выглядят неэстетично.
Старая затирка всегда выдает «возраст» ремонта — она меняет цвет, на ней скапливается грязь, пыль, иногда даже плесень. А новая затирка быстро преобразит стены и пол ванной комнаты.
Эксперты сети гипермаркетов ОБИ рекомендуют обратить внимание на несколько пунктов.
1. Условия эксплуатации: на рынке строительных материалов предлагают три вида затирки: силиконовая, цементная и гипоксидная. Проанализируйте, часто ли вы проветриваете ванную, есть ли в комнате перепады температуры — от этого зависит выбор правильного материала.
2. Вид основания: если плитка уложена на гипсокартон или ДСП, затирка должна быть эластичной. Это поможет избежать трещин на швах.
3. Состав: новая затирка должна обладать водоотталкивающими свойствами, противогрибковым эффектом, легко мыться и быть устойчивой к стиранию. Тогда она прослужит долго.
Вы знали, что шторку в ванной нужно менять каждые 3 месяца? Но кроме правил гигиены есть еще и эстетическая сторона. Откажитесь от устаревших пластиковых занавесок и посмотрите, что делают наши дизайнеры.
Так, например, Ирина Петрова и Ольга Васильева для своего проекта выбрали легкую шторку наподобие тюля.
А дизайнер Вера Тарловская сделала красивый подхват в классическом стиле для шторы. Получилось элегантно и нетипично для ванной комнаты.
Обновите полотенца. Выбирайте однотонный текстиль, который станет дополнением интерьера. Например, в этой ванной комнате Алена Чекалина выбрала зеленые полотенца в тон панно из плитки на стене.
И замените коврик. Сейчас в моде плетеные и джутовые варианты. Именно такой выбрали дизайнеры бюро «Общая площадь» — круглый плетеный коврик отлично дополнил светлую ванную.
Купите одинаковые корзины и сложите в них все принадлежности: от туалетной бумаги до шампуней. Так помещение будет выглядеть аккуратнее.
Если над раковиной у вас висит обычное зеркало, замените его на шкафчик с зеркальными дверцами — в нем можно спрятать все аксессуары и косметику, а зеркало сделает маленькую ванную визуально больше.
Если у вас установлен подвесной унитаз — следуйте примеру Анны Багровой. Дизайнер сделала над инсталляцией несколько полок, и на них разместились все нужные вещи.
Дизайнер Дмитрий Сивак категорически против коллекции цветных шампуней, кремов и других баночек на полках в ванной комнате. «Небрежное отношение к деталям может перечеркнуть все старания дизайнера создать брутальный лофт или просто нормальный интерьер», — говорит Дмитрий.
Если бутылки со средствами однотонные, смело ставьте их на полку. Если нет — прячьте в закрытые ящики или перелейте в подходящие по цвету и дизайну диспенсеры.
Не стоит отказываться от декора — искусственных цветов, постеров и картин, декоративных систем хранения.
Так, например, дизайнер Ольга Сирук оживила свой санузел в светлых тонах ярким зеленым цветком.
А Елена Никитина и Анна Пустовойтова украсили полки в санузле постерами и декоративными свечами.
На обложке: интерьер двухкомнатной квартиры в Москве.
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