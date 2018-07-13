Хранение в ванной комнате: 7 идей

Вместе с экспертами OBI рассказываем, как сделать свою ванную удобной и функциональной, куда поставить тюбики, повесить полотенца и спрятать хозяйственные средства, чтобы в ванной всегда был порядок.

Например, установите тумбу. Если хотите сделать ее визуально менее громоздкой, подберите модель в цвет стен. Или, наоборот, выделите тумбу с помощью яркого оттенка.

Можно купить специальные органайзеры, которые устанавливаются в ящики тумбы. Так у вас все вещи будут на своих местах.

Чтобы найти подходящие варианты, не нужно ломать голову — большой выбор сантехники, мебели и аксессуаров для ванной есть в гипермаркетах для ремонта ОБИ. Мы выбрали для вас варианты на любой вкус и бюджет.

Пространство под ванной — отличное место для хранения хозяйственных принадлежностей. Оформить его помогут специальные экраны — они закроют неэстетичную часть и легко впишутся в любой интерьер.

Если площадь ванной комнаты небольшая, лучше зеркальный. Так вы функционально используете пространство над раковиной. К тому же с таким шкафчиком очень удобно утром собираться на работу — бритвы, зубные щетки и расчески всегда будут под рукой.

Он не займет много места, зато наверняка порадует вас своей вместительностью. Если хотите визуально «растворить» шкаф в интерьере ванной, опять-таки выбирайте модель со стеклянным фасадом.

Их нужно продумать еще на этапе ремонта. Особенно удобны ниши в душевой зоне и у раковины.

Храните в них гели для душа и шампуни, а если расположите ниши чуть дальше от мокрой зоны — еще и полотенца.

Навесные полки, крючки и органайзеры точно не будут лишними. Угловые полки отлично впишутся в душевую зону, если вы заранее не предусмотрели ниши.

А на дверь можно повесить штанги для полотенец и небольшие органайзеры.

Их можно использовать не только для белья. Поставьте небольшие коробки на шкаф, открытый стеллаж или полку, чтобы рассортировать принадлежности для ванной.

На обложке: дизайн-проект студии Zi-Design.