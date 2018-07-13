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Общение с заказчиком: 5 правил для начинающего дизайнера
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Общение с заказчиком: 5 правил для начинающего дизайнера 

Inmyroom 9 часов назад
Фото: Inmyroom
Продолжаем нашу серию прикладных и образовательных статей для начинающих дизайнеров. В этом посте куратор Школы дизайна интерьера НИУ ВШЭ Степан Бугаев поделился мнением, как дизайнеру найти общий язык с заказчиком и избежать во время работы недопонимания и конфликтов.
На встречи с заказчиком нужно приходить бодрым и отдохнувшим, улыбаться и всегда презентовать свои идеи в позитивном ключе. Если вы смертельно устали, ваш собеседник cкорее всего почувствует это и вряд ли будет доволен. Совет может показаться довольно банальным, если бы многие дизайнеры частенько не пренебрегали им.
Реагируйте на критику спокойно, не проявляя излишних эмоций. Лучший вариант: позитивно обосновать, почему вы сделали все именно таким образом, а не так, как хочет заказчик. Профессионально аргументируйте свою позицию — и скорее всего к вам прислушаются. Опишите ситуацию с разных сторон, приведите примеры из своей рабочей деятельности, а если ни один из них не убедит заказчика в вашей правоте — предложите альтернативные пути.
Презентовать ваши концепции необходимо на личной встрече. Не нужно предварительно отправлять их по почте: идеи могут быть поняты совсем не так как вы ожидаете. Договариваться об изменениях также лучше всего лично, так как обсуждения по телефону не всегда приводят к желаемым результатам.
Часто бывает, что заказчику все нравится на встрече, он уходит домой, взяв время подумать, — и через пару дней полностью меняет свое мнение. Чтобы потом бесконечно не вносить правки в проект, сразу пропишите и зафиксируйте все его этапы.
К общему решению старайтесь приходить сразу на встрече и фиксировать результат. Лучше делать это в виде отчета и просить заказчика расписаться после каждого завершенного этапа.
Если у вас остались вопросы, перед началом работ обсудите их с заказчиком дополнительно. Создание концепции, основанной только на собственном видении, вряд ли приведет к результату, который устроит клиента. Если есть пробелы, лучше всего организовать предвстречи с промежуточным результатом, например, обсуждение мудборда до создания коллажей.
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