С чего начать ремонт ванной: 7 шагов

Вместе с экспертами OBI рассказываем, какие моменты нужно учесть перед стартом ремонта в ванной комнате.

Следуйте простым правилам:

продумайте количество сантехники — например, если в квартире живут больше 2-х человек, для удобства в ванной можно сделать 2 раковины;

учитывайте расположение стояков воды и канализации;

не забывайте про эргономику: не ставьте вплотную друг к другу ванну и раковину — это неудобно;

продумайте, сколько понадобится мест для хранения и где;

запланируйте, в какую сторону будут открываться двери шкафов и стиральной машины.

Сделайте план вместе с сантехником. Он необходим, если вы решили перенести унитаз или раковину на несколько сантиметров — к ним нужно подводить воду и канализацию.

Замена труб почти всегда нужна в старых домах. Явные показания к замене: протечки, трещины, неприятный запах, ржавчина и слабый напор воды.

Например, один из самых надежных материалов для разводки водоснабжения — трубы из современного полиэтилена типа PEX-A.

Как это сделать?

Определите объем работ, обсудите со специалистом.

Заложите в смету стоимость материалов.

И мебели.

А также цену за работу строительной бригады.

Запланируйте бюджет на форс-мажор — около 10—15%.

Это нужно делать после составления обмерного плана — так как вам будут нужны размеры помещения. Следуйте простой формуле: измерьте высоту, длину, ширину стен и на основе этих данных посчитайте площадь комнаты. Затем вычтите площадь дверного и оконного проема (если он есть).

Выводить трубы нужно под конкретные модели сантехники. Поэтому определитесь заранее, какие приборы вам нужны: ванна или душ, подвесной унитаз или стационарный, встроенная или накладная раковина.

Проконсультируйтесь с сантехником и выбирайте модели исходя из размеров помещения.

Выбирайте встроенные системы хранения. Например, можно сделать встроенные ниши в стене над ванной. Их нужно предусмотреть заранее, до старта отделочных работ.

Или выбирайте скрытую систему хранения — над подвесным унитазом. За дверцами можно хранить не только душевые принадлежности и бытовую химию, но и скрыть водонагреватель.

Это поможет минимизировать риски их несовместимости между собой. К тому же вам точно не придется ничего переделывать и тратить на это еще больше времени и денег.

И не забывайте об интернет-шопинге. Он значительно экономит время. А еще удобно выбрать заказ на сайте — и забрать в магазине. Например, такая услуга действует в сети гипермаркетов OBI. Вы сможете забрать заказ в удобном для вас магазине и оплатить при получении.