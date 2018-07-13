С чего начать ремонт ванной: 7 шагов 

Вместе с экспертами OBI рассказываем, какие моменты нужно учесть перед стартом ремонта в ванной комнате.
Следуйте простым правилам:
продумайте количество сантехники — например, если в квартире живут больше 2-х человек, для удобства в ванной можно сделать 2 раковины;
учитывайте расположение стояков воды и канализации;
не забывайте про эргономику: не ставьте вплотную друг к другу ванну и раковину — это неудобно;
продумайте, сколько понадобится мест для хранения и где;
запланируйте, в какую сторону будут открываться двери шкафов и стиральной машины.
Сделайте план вместе с сантехником. Он необходим, если вы решили перенести унитаз или раковину на несколько сантиметров — к ним нужно подводить воду и канализацию.
Замена труб почти всегда нужна в старых домах. Явные показания к замене: протечки, трещины, неприятный запах, ржавчина и слабый напор воды.
Например, один из самых надежных материалов для разводки водоснабжения — трубы из современного полиэтилена типа PEX-A.
Как это сделать?
Определите объем работ, обсудите со специалистом.
Заложите в смету стоимость материалов.
И мебели.
А также цену за работу строительной бригады.
Запланируйте бюджет на форс-мажор — около 10—15%.
Это нужно делать после составления обмерного плана — так как вам будут нужны размеры помещения. Следуйте простой формуле: измерьте высоту, длину, ширину стен и на основе этих данных посчитайте площадь комнаты. Затем вычтите площадь дверного и оконного проема (если он есть).
Выводить трубы нужно под конкретные модели сантехники. Поэтому определитесь заранее, какие приборы вам нужны: ванна или душ, подвесной унитаз или стационарный, встроенная или накладная раковина.
Проконсультируйтесь с сантехником и выбирайте модели исходя из размеров помещения.
Выбирайте встроенные системы хранения. Например, можно сделать встроенные ниши в стене над ванной. Их нужно предусмотреть заранее, до старта отделочных работ.
Или выбирайте скрытую систему хранения — над подвесным унитазом. За дверцами можно хранить не только душевые принадлежности и бытовую химию, но и скрыть водонагреватель.
Это поможет минимизировать риски их несовместимости между собой. К тому же вам точно не придется ничего переделывать и тратить на это еще больше времени и денег.
И не забывайте об интернет-шопинге. Он значительно экономит время. А еще удобно выбрать заказ на сайте — и забрать в магазине. Например, такая услуга действует в сети гипермаркетов OBI. Вы сможете забрать заказ в удобном для вас магазине и оплатить при получении.
На обложке дизайн проект Елены Ивановой.