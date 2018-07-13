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Реставрация фасада доходного дома княгини Бебутовой в Москве завершена
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Реставрация фасада доходного дома княгини Бебутовой в Москве завершена 

ТАСС 5 часов назад
Фото: Москва центр
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Фасад доходного дома княгини Розы Бебутовой на Рождественском бульваре в Москве отреставрировали. Как сообщается в пятницу на сайте столичной мэрии, работы проводились в два этапа.
"Мы тщательно следили за ходом ремонтно-реставрационных работ, все они строго соответствовали утвержденному ранее проекту. Теперь обновленный фасад вновь украшает панораму Рождественского бульвара", — приводятся в сообщении слова руководителя городского департамента культурного наследия Алексея Емельянова.
В ходе работ поверхности фасада были отмыты, очищен лепной декор, устранены швы и трещины. Кроме того, были заменены желоба, установлены элементы водосточной системы, а также отремонтированы венчающий и простой карнизы. Деревянные элементы фасада были обработаны особыми составами, отдельные участки окрашены.
Доходный дом княгини Бебутовой был построен в 1908-1910 годах по проекту архитектора Густава Гельриха. Здание является объектом культурного наследия федерального значения.
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