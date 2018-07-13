Реставрация фасада доходного дома княгини Бебутовой в Москве завершена

МОСКВА, 13 июля. / ТАСС /. Фасад доходного дома княгини Розы Бебутовой на Рождественском бульваре в Москве отреставрировали. Как сообщается в пятницу на сайте столичной мэрии, работы проводились в два этапа.

"Мы тщательно следили за ходом ремонтно-реставрационных работ, все они строго соответствовали утвержденному ранее проекту. Теперь обновленный фасад вновь украшает панораму Рождественского бульвара", — приводятся в сообщении слова руководителя городского департамента культурного наследия Алексея Емельянова

В ходе работ поверхности фасада были отмыты, очищен лепной декор, устранены швы и трещины. Кроме того, были заменены желоба, установлены элементы водосточной системы, а также отремонтированы венчающий и простой карнизы. Деревянные элементы фасада были обработаны особыми составами, отдельные участки окрашены.

Доходный дом княгини Бебутовой был построен в 1908-1910 годах по проекту архитектора Густава Гельриха. Здание является объектом культурного наследия федерального значения.