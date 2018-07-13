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Социальное антикафе в Заинске приглашает подростков
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Социальное антикафе в Заинске приглашает подростков 

Ревизор.ru 5 часов назад
Фото: Ревизор.ru
Открыть антикафе стало возможным после получения гранта в размере 400 тыс. рублей. На эти деньги создатели смогли сделать капитальный ремонт и оборудовать игровую комнату с компьютером, приставкой и кинозалом, а также установить удобную мебель. В этой локации подростки смогут проводить киносеансы, презентации и командные игры. Помимо этого в антикафе обустроили кухню с микроволновой печью, кофе-машиной и тостером и создали специальную локацию для мам и малышей. Она разделена на множество игровых зон, а также в ней расположены галокамера и сенсорные комнаты. По словам директор центра «Радость» Людмилы Симоновой, антикафе поддерживает только здоровый образ и здоровое общение.
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