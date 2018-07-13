Как оформить ванную по-немецки: 7 советов от эксперта

Часто в своих статьях вы говорим, что современная ванная комната сильно отличается от той, что была двадцать лет назад. Теперь у этого помещения совсем другие функции, возможности и предназначение. Законодателями в мире сантехники можно смело назвать лучшие немецкие бренды. Мы встретились с представителем известного немецкого бренда Keuco и узнали, что он думает о современных ванных и их будущем.

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Михаил Комендантов, директор представительства Keuco в России

Руководит представительством Keuco с января 2017 года. Имеет многолетний опыт в продажах сантехники, ранее возглавлял сбытовые подразделения в России компаний Grohe и Ideal Standard. Вернулся к работе с сантехникой в нелёгкое послекризисное время, чтобы достойно позиционировать и продвигать настоящий немецкий бренд Keuco на российском рынке.

— Мне нравится, что в немецкой ванной комнате нет ничего лишнего, все детали работают, а если есть какие-то украшения, то неброские. Так сложилось, что вся немецкая сантехника — это классика того же уровня, что и немецкие автомобили. Я говорю в первую очередь о европейских вкусах, которые с каждым годом становятся всё ближе к России.

У американцев, например, совсем другая система слива, японцы же помешаны на электронике. Европейцы предпочитают контролировать сантехнику руками, а электроника у нас продаётся пока плохо, исключая разве что модели для общественных зон. И вряд ли в ближайшем будущем ситуация резко поменяется, поэтому немецкие бренды придерживаются классических европейских вкусов.

Я рад, что за последние 20 лет российские представления о ванной комнате доросли до европейских стандартов. Теперь ванная комната — это помещение в доме, достойное внимание не меньше, чем кухня или спальня. Ещё в 90-е годы мне приходилось объяснять клиентам, что такое встроенные бачки и подвесная сантехника, а специальной мебели для ванных комнат вообще почти не существовало.

Теперь же в больших ванных комнатах ставится мебель не хуже, чем в жилых помещениях, и она появляется не просто так, а в соответствии с сантехникой и отделкой. То есть все предметы в интерьере служат единой концепции. И ещё я считаю, что будущее — за зеркальными шкафами, особенно встроенными. Но о таком предмете обстановки нужно думать на этапе строительства, поэтому я стараюсь развивать эту тему среди дизайнеров.

Да, сейчас Россия ближе по духу к Европе, но долгое время нам были более понятны южные и азиатские вкусы и традиции, и многие до сих пор видят свои интерьеры в таком ключе. То есть думают, что классика с завитками и вензелями — это верх дизайнерской мысли. Но именно в ванной это неудобно, требует больших усилий по поддержанию внешнего вида и непрактично.

Мы в компании Keuco стараемся думать в первую очередь об удобстве, поэтому работаем в сдержанном дизайне, рассчитанном на широкого потребителя в современной ориентации по стилю. К нам приходят люди именно с такими запросами, они выбирают современный или даже минималистичный дизайн. Даже если стиль интерьера чётко не обозначен, эклектичен, то современная ванная прекрасно им подойдёт. Это наша философия, и мы рады, что людям она становится всё интереснее.

Как ни странно, я мало верю в то, что в скором времени ванная комната будет полностью роботизирована, даже несмотря на концепцию «умного дома». Но в ближайшие десятилетия развитие технологий будет направлено на душевые системы. Мне кажется, что ванны отойдут на второй план, а душ окажется в приоритете, и это связано в первую очередь с ритмом жизни в мегаполисе.

Идеальная картинка ванной будущего в моём представлении выглядит так: ванная — это не просто комната, а такой специальный блок. Задаёшь заранее параметры — температуру, напор, способ подачи воды, заходишь, и сантехника сама тебя моет и даже сушит. Вот это идеальное представление о гигиенических процедурах, которое когда-нибудь хотелось бы воплотить в жизнь.

Чтобы чувствовать себя комфортно в ванной комнате, мне нужно, чтобы соблюдался ряд условий. Во-первых, я за совмещённый санузел, а значит, в идеале в современном интерьере должно быть минимум два санузла. Во-вторых, мне нужна душевая кабина без поддона с минимумом деталей и с несколькими душевыми головками, верхним и боковым душем. В-третьих, чтобы получать удовольствие от пребывания в ванной комнате, мне нужно, чтобы в ней всё было встраиваемое, в том числе зеркальный шкаф.

Аксессуары в моей идеальной ванной должны быть в том же металле, что и остальные металлические предметы, лучше хромированные. Всё хромированное должно иметь приличный размер и вес, не греметь и не болтаться, чтобы быть не просто декором, а достойной частью ванной комнаты. И ещё очень важен свет, ведь в ванных комнатах редко есть окна. Нужна подсветка не только потолка, но и всех предметов и обязательно зеркал.

Мода на цвета может меняться каждый месяц. Но для ванной комнаты классика — это белый цвет и его оттенки, и от этого никуда не деться. Времена идут, тренды меняются, а классическая ванная остаётся белой. Объяснить такой консерватизм заказчиков очень просто. Ванная комната — это место, где мы ждём кристальной чистоты, хотим быть уверены в гигиене и безопасности. И если в интерьере ванной преобладают другие цвета, то подсознательно возникает мысль, что там не очень чисто.

А вот смесители у компании Keuco выполнены в разноцветных металлах, и это тоже не просто так! На глянцевом хроме очень хорошо видны пятна и отпечатки пальцев, и они будут там появляться, сколько уборку ни делай. Вот почему наши смесители представлены в металлах разных оттенков и с разными типами обработки — матовые, состаренные, словно поцарапанные. На таких металлах отпечатки пальцев не видны, поэтому ощущение чистоты не потеряется. Драгоценный же блеск, которого мы ждём от металлов, останется.

Хороший бренд должен иметь историю, чтобы привлечь внимание дизайнеров и их заказчиков. Нельзя сделать хороший бренд с историей за два года, бренд вообще начинается после 30 лет существования, до этого он только создаёт себе репутацию. Чтобы быть среди лидеров рынка и иметь узнаваемую продукцию, бренд должен быть законодателем в каком-то направлении, стать основателем какого-то стиля, направления в дизайне, технологии.

Примерно каждые пять лет происходит смена представлений о сантехнике, и ведущие бренды следят за этими изменениями, сотрудничают с лучшими дизайнерами и первыми внедряют нововведения. Почему нет признанных китайских брендов, хотя в этой стране производится так много сантехники? Потому что они не создают своё, они копируют и повторяют за другими, иногда очень достойно, иногда нет. Но настоящий бренд делает всё своё, сам и продвигает это всё на рынок. И в идеале, если бренд называется немецким, то и производство должно быть в Германии. И хороший бренд предлагает комплексное продуманное решение, а не отдельные предметы. С гордостью могу сказать, что немецкий бренд Keuco соответствует всем этим пунктам!

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