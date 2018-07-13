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В «М КЛУБе» создали магниты из картона и салфеток
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В «М КЛУБе» создали магниты из картона и салфеток 

Управа района Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Крюково
12 июля в досуговом центре ГБУ «М КЛУБ» прошел мастер-класс, посвященный магнитам в технике «Декупаж».
Крюковские ребята и их родители с удовольствием познакомились с этим направлением искусства. Участники мастер-класса смогли пошагово освоить основы техники, узнать, в чем заключаются секреты этого современного и модного направления в искусстве, с помощью которого можно создать своими руками много красивых и необычных предметов интерьера, а также дать новую жизнь мебели. Дети самостоятельно декорировали магниты, получив в результате эксклюзивные образцы. ​
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