«Всем бы так жить»: пафосное фото Валерии вызвало зависть

Знаменитая певица Валерия явно не привыкла на себе экономить, благо, средства позволяют, и в золотых туфлях звезда отправилась отведать чашечку кофе в заведение, чей интерьер ей под стать. Ну а задетая публика принялась обсуждать и осуждать столь праздную жизнь.

Супруга Иосифа Пригожина 50-летняя Валерия поделилась с поклонниками новым снимком, на котором вместе с подругой наслаждается чашечкой кофе в кафе. Изящное платье звезды, ее золотые туфли, а также роскошный интерьер заведения привлекли внимание поклонников, которые были покороблены такой демонстрацией роскоши и достатка. Ну а тем временем исполнительница нахваливала и заведение, и напиток, отмечая, что в этом кафе способны угодить даже самым капризным клиентам.

«Атмосфера, интерьер, а главное: кофе всех возможных сортов и, мне на радость, все виды молока, в том числе безлактозное, кокосовое и тд.» — перечисляла звезда, радуясь своему отличному дню. Однако у поклонников было свое мнение на этот счет, к сожалению, и фотография, и бурные восторги были для публики как красная тряпка для быка. Задетые обыватели принялись обсуждать и сияющие туфли на шпильке, и богатое убранство зала, задаваясь вопросом, во сколько же обходится подобная трапеза. И хотя Валерия сделала акцент на том, что данное заведение «для всех и каждого», почитатели весьма скептически отнеслись к подобному утверждению.

«Дорогущее наверное кафе?» «Шикарный образ, шикарный интерьер, прекрасное фото! Всем бы так жить» «Кучеряво живете» «Как хочется, чтобы такие кафе были не диковинкой, а привычными и везде» «Кофе, наверно, стоит всю мою зарплату…» «Да, вы на себе не экономите. Ну оно и правильно. Туфли — чума, и кофе тоже, уверена, очень вкусное!» «Интересно, из чего сделаны ваши туфли?» «Какое роскошное платье на Вас Валерия! И кафе очень богатое! Вам под стать»

Не менее огорчительным для поклонников является и любимое место певицы, поскольку «местом для души» артистка нарекла не родную землю, а уютный уголок в Швейцарии.