«Мраморный» стол из стекла, или Почему стеклянные кухни скоро завоюют мир

Мраморная столешница, кухонный остров или целый обеденный стол завораживает и вызывает огромное желание поселить всю это красоту у себя дома. Но стоит вам поговорить с консультантом в шоу-руме или дизайнером — и надежды тут же меркнут. И дело не в стоимости, а в капризности этого материала.

Брызните на него один раз лимонным соком или уксусом, да хоть цветной газировкой — и привет, химическая реакция и пятна, которые только специально обученные люди в состоянии вывести. Горячую кастрюлю опять же не поставишь — велика вероятность, что треснет, и так далее и тому подобное.

Но он ведь такой красивый… Альтернатива в виде искусственного мрамора — это, мягко говоря, неубедительно и как-то жалко. До недавнего времени мрамор был для большинства головной болью или предметом любви на расстоянии, но — спасибо технологиям — у нас теперь появилась достойная замена.

Специалисты итальянской фабрики Lago, прославившейся благодаря своей коллекции Air, разработали технологию революционной цифровой печати, позволяющей переносить на стекло изображения высокой чёткости.

Это технология, получившая название X Glass, открывает совершенно новый взгляд на природные материалы. Богатства планеты не бесконечны, и мы уже вплотную подошли к пониманию их бесценности.

Поэтому три вида мрамора X Glass, которые можно применить как столешницы и части фасада для мебели в любом пространстве, пришли в нашу жизнь очень вовремя. Кстати, само стекло может быть как матовым, так и глянцевым. Матовый X Glass выглядит тонко, элегантно и лаконично, глянцевый вариант более динамичный, глубокий и яркий.

Применение этой технологии уже на первом этапе её жизни обещает огромные перспективы. Глянцевые фасады для кухонных шкафов выглядят необычно, ярко и очень современно. При этом ухаживать за ними так же просто, как и за обычным стеклом.

Если же взять комод для гостиной и покрыть его матовой стеклянной отделкой X Glass, то он покажется монолитным мраморным блоком. Солидное и при этом элегантное решение, которое выглядит так, как будто стоит целое состояние.

Но это ещё не всё. В ближайшем будущем Lago планирует пополнить палитру X Glass новыми материалами в виде стеклянных имитаций камня, металла, ткани и дерева. И вот здесь нас с вами ждёт революция с бесконечными возможностями и огромными перспективами.

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