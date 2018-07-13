Плюсы и минусы отделки потолка обоями

Наряду с традиционной побелкой, либо использованием подвесных или натяжных конструкций, многие собственники квартир рассматривают также вариант использования потолочных обоев для дизайнерского оформления потолка в своем жилье. Давайте разберемся, каковы же плюсы и минусы этого способа.

Если сравнивать поклейку обоев на потолок с побелкой, можно смело сказать, что использование потолочных обоев связано с гораздо меньшим загрязнением окружающего пространства. Также нельзя не отметить, что этот способ оформления потолка является весьма бюджетным, как с точки зрения стоимости материала, так и по уровню цен на услуги по поклейке.

Делая выбор в пользу потолочных обоев, необходимо учесть приблизительный «срок службы». К примеру, отечественные потолочные обои свой белый цвет и визуальную чистоту утратят через 3-5 лет. Также важно понимать, что процесс поклейки обоев на потолок значительно отличается от аналогичного процесса на стенах и вертикальных поверхностях, так что лучше всего заручиться помощью и поддержкой родных или друзей.

Что же касается выбора конкретного вида обоев — любопытным фактом является то, что обои специально для поклейки на потолок изготавливают только российские производители. Западные жильцы при желании оклеить обоями потолок используют обычные обои под покраску.

В России обои для потолка производят в Москве и регионах, существует более 200 видов различных фактур, рулоны по 10 м выпускают, как правило, шириной 53 см. Специальные потолочные обои российских фабрик значительно превосходят по плотности настенные обои, так как состоят из двух слоев плотной бумаги, на которой нанесено рельефное тиснение, предназначенное, в том числе, для того, чтобы нивелировать неровности потолка. Таким образом, поклейка потолочных обоев возможна даже на не слишком идеальной поверхности без дополнительной ее обработки. Однако, через пять лет пыль и прочие загрязнения, оседающие на их поверхности, уже будут ощутимо заметны. Это будет означать одно — обои пора переклеивать, ведь отечественные обои для потолка не предусматривают возможность их окрашивания, перекрашивания и даже мытья.

В отличие от российских, западные обои, используемые для поклейки на потолок, можно окрашивать даже более десяти раз. Собственно говоря, именно обои под покраску и выбирают наши зарубежные «коллеги по ремонту» для оформления своих потолков. Ассортимент обоев подобного назначения довольно широк, как в точки зрения возможной длины и ширины полотен в рулоне, так и в плане вариантов фактуры. Изготавливают их, в том числе, из вторсырья, полученного путем переработки макулатуры, с наполнителем, содержащим древесную стружку. Визуально они мало отличаются от российских потолочных обоев, такие же плотные, состоящие из двух слоев с пористой структурой. Однако, их можно окрашивать водно-дисперсионной краской хоть каждый год — например, к наступлению года огненной обезьяны выбрать красный цвет, затем, когда надоест — перекрасить в голубой, ванильный или светло-фисташковый.

Также есть возможность купить уже готовые цветные импортные обои, которые тоже впоследствии можно будет перекрасить в другой цвет.

Помимо бумажной основы, зарубежные производители также изготавливают обои на основе флизелина — полотна довольно плотного, как правило используемого в шитье. Клеить такие обои на потолок еще проще — в этом случае клей наносится на саму поверхность потолка, а не на полотно обоев.

Правда, стоимость таких обоев уже в несколько раз выше, чем простых отечественных, но и срок службы у них значительно более долгий, ведь вместо переклеивания обои достаточно просто перекрасить. Можно не бояться загрязнений, как внезапных, так и неизбежно накапливающихся с течением времени.

Чтобы поклеить обои на потолок, необходимо с помощью отвеса определить, насколько его поверхность горизонтальна, и при необходимости выровнять ее с применением гипсокартона (при сильном наклоне), либо шпатлевки. Она также понадобится, если поверхность потолка сама по себе имеет сильные неровности, например, после затопления соседями. Хорошая новость состоит в том, что целенаправленно удалять побелку, либо смывать нанесенную ранее на потолок краску для поклейки потолочных обоев не требуется.

Далее для более качественной поклейки рекомендуется подготовить поверхность потолка с помощью нанесения акриловой грунтовки — это делается довольно просто, с помощью кисти. Бутылки объемом 5 литров будет достаточно для обработки порядка 50 кв.м. поверхности. Грунтовка сохнет быстро, буквально через несколько часов после ее нанесения можно приступать к поклейке обоев.

Сам процесс поклейки различается для обоев российского и зарубежного производства. Обои отечественных производителей предварительно необходимо пропитать клеем в течение 10 минут. Не рекомендуется увеличивать этот срок, так как велик риск, что тиснение может разойтись, а сами обои — разорваться. Обои западных фирм клеем не пропитывают, их достаточно просто промазать клеем и сразу приклеивать, либо вообще нанести клей на поверхность потолка. В случае образования воздушных пузырей между обоями и потолком, их необходимо тщательно и осторожно разгладить от центра к краям с помощью специального резинового валика.

Не стоит, наверное, и обсуждать, что использовать вместо грунтовки газеты в качестве основы под потолочные обои не следует, если, конечно, вы не хотите через год-другой любоваться проступающими на потолке сквозь обои газетными пятнами.

Необходимо также уделить особое внимание клею для потолочных обоев — рекомендуется применять специальный обойный клей, в таком случае впоследствии снять старые обои будет очень легко, достаточно будет просто потянуть за край, и они отойдут практически без усилий с вашей стороны. Клей затем нужно будет смыть подогретой водой с небольшим количеством соды. Грунтовку после этого заново наносить не нужно, так как она водостойкая. После очищения поверхности от старого клея можно приступать к поклейке новых обоев.