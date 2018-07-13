Правильная укладка плитки в ванной

Ремонт в ванной комнате, как правило, начинается с отделки стен и пола помещения. Обычно для данной задачи выбирают традиционный способ — облицовка стен и пола керамической плиткой. Если экономическая ситуация в семье не позволяет прибегать к услугам профессиональных специалистов по укладке плитки, а отремонтировать ванную все же очень хочется, можно выполнить все необходимые работы своими руками, сэкономив средства и сохранив уверенность в качестве результата.

В качестве подготовительных работ, нужно в первую очередь произвести все необходимые измерения: высота и ширина каждой стены. Керамическая плитка для отделки ванной комнаты продается из расчета требуемого количества квадратных метров, в свою очередь, число различных элементов декора (бордюры и т.д.) рассчитывается уже в погонных метрах. При этом стоит учесть вероятность брака или повреждения плитки в ходе выполнения ремонтных работ, поэтому лучше приобрести плитку с запасом, минимум, 5% от необходимого количества.

Выбирая керамическую плитку для ремонта в ванной, важно знать основные критерии, по которым различаются отдельные ее виды:

— класс прочности: максимально прочной является плитка пятого класса, используемая обычно в местах большого скопления и движения людей, а для оформления ванной комнаты в домашних условиях вполне достаточно будет плитки первого класса прочности для стен и 2-3 класса — для пола.

— уровень поглощения влаги: обозначается сочетанием римских цифр и букв. Буквы обозначают метод изготовления плитки, для нас же важны цифры — максимальной устойчивостью к влаге обладает плитка класса Ia и Ib. Также для ванной комнаты возможно использовать плитку класса IIa и IIb, остальные более высокие классы влагопоглощения здесь не подойдут.

— размер плитки: обязательно стоит ознакомиться с образцами укладки плитки в специализированных журналах, либо в Интернете. Например, в небольших ванных гармоничнее будет смотреться плитка небольшого размера.

— форма керамической плитки: классическими вариантами формы плитка являются прямоугольник и квадрат, однако существуют и другие, более креативные варианты форм, используя которые можно добиться красивого визуального эффекта. Для помещений с низким потолком оптимально использовать плитки прямоугольной формы, вертикальная укладка такой плитки зрительно «поднимет» потолок.

— цветовое решение: среди многообразия вариантов плитки — однотонной и с рисунком, с матовой или глянцевой поверхностью, важно выбрать то, что будет гармонично сочетаться с мебелью и сантехникой вашей ванной комнаты.

— рельефность плитки: в продаже существуют как гладкие варианты, так и плитки с рельефной поверхностью, особенно уместных на полу ванной комнаты, так как выраженный рельеф уменьшает риск поскользнуться на влажном полу.

Далее следует освободить помещение ванной от лишних предметов, а также укрыть саму ванну специальной полимерной пленкой, закрепив ее края скотчем, для предотвращения возможных повреждений, если, конечно, вы не планируете заменить ванну на новую.

Для выполнения укладки керамической плитки в ванной, помимо собственно плитки, потребуется подготовить дополнительные материалы и инструменты:

— затирка для швов соответствующего будущему интерьеру оттенка;

— гидроизоляция;

— шпатлевка;

— специальный клей;

— чистая ткань из микрофибры (лучше несколько небольших лоскутов);

— пластмассовые крестики, вкладываемые между плитками, чтобы оставить пространство для будущих швов;

— зубчатый шпатель;

— губка из поролона;

— кисть;

— дрель с специальной насадкой для размешивания клея;

— болгарка или другой инструмент, способный разрезать плитку;

— специальная гладилка для затирки швов, с подошвой из резины;

— рулетка, линейка;

— строительный уровень.

Перед началом плиточных работ необходимо также подготовить поверхности стен и пола: с помощью молотка и стамески удалить старое покрытие; затем выровнять стены с помощью устойчивого к влаге гипсокартона, либо штукатурки, тщательно проверив стены на перпендикулярность, а также выровнять пол посредством выполнения новой стяжки. В случае использования штукатурки важно сделать перерыв, достаточный для полного высыхания слоя штукатурки, обычно на это требуется не менее двух недель. Последним этапом подготовки поверхностей будет покрытие стен и пола специальной грунтовкой для помещений с высокой влажностью.

Специальные клеевые смеси, благодаря которым плитка в ванной будет отлично держаться на стене, обычно продаются в виде порошка, и требуют приготовления непосредственно перед применением. Все рекомендации по приготовлению клеевого состава содержатся в прилагаемой к смеси инструкции. Особое внимание важно уделить количеству воды для получения оптимальной густоты состава, а также однородности полученной смеси, поэтому для ее перемешивания лучше всего подойдет дрель со специальной насадкой.

Выбирая специальную, стандартную или гибкую клеевую смесь для укладки напольной керамической плитки в ванной, необходимо также учитывать тип основания и тип самой плитки.

Итак, мы готовы приступить непосредственно к плиточным работам. В первую очередь, необходимо обозначить горизонтальную линию уровня по периметру помещения, от которой будет вестись отсчет для выравнивания плиточных рядов. Для этого понадобится строительный уровень — лазерный, либо гидравлический.

Начинать укладку керамической плитки на стены ванной комнаты следует со второго ряда от пола, пропустив первый ряд и прочертив на поверхности стены линию, от которой будет начата укладка. Далее с помощью зубчатого шпателя на стену наносится приготовленная клеевая смесь, после чего плитка прижимается к поверхности стены. Важно помнить, что усилие при этом не должно быть слишком велико, в противном случае есть риск сломать плитку. После закрепления плитки на стене необходимо проверить, выступают ли излишки клея на поверхность плитки и аккуратно удалить их с помощью поролоновой губки.

Соблюдение одинаковой ширины швов между всеми плитками достигается с помощью специальных пластмассовых крестиков, вкладываемых между плитками.

Выполнив укладку горизонтального ряда плитки, необходимо проверять с помощью строительного уровня, насколько его верхняя линия соответствует линии горизонтали. Важно, чтобы эта линия не «сползала» вверх или вниз. В случае обнаружения неровности, следует немедленно корректировать работу, иначе итоговый внешний вид стен может быть испорчен.

В углах, в местах размещения труб и других сложных участках помещения ванной плитку следует укладывать после предварительной обрезки с помощью болгарки или специального плиткореза. Выемки небольшого размера также возможно аккуратно выламывать плоскогубцами.

Прежде, чем укладывать керамическую плитку вокруг ванны, необходимо использовать специальный экран, либо собственноручно изготовленный влагостойкий каркас, к примеру, из пенопласта. В этом случае клеевой состав наносится уже на дополнительное устойчивое к влаге основание.

Напольная плитка в ванной комнате укладывается обычно с середины комнаты — к краям. Конечно, до начала работ следует измерить все расстояния, чтобы избежать впоследствии необходимости резать и укладывать тонкие фрагменты плитки на участки вдоль стен.

Финальным этапом укладки керамической плитки в ванной комнате будет затирка швов, то есть нанесение в пространства между плитками специальной замазки, предотвращающей попадание влаги. После полного высыхания клеевого состава, как минимум, через сутки после окончания укладки, необходимо посредством специальной гладилки с резиновым основанием нанести затирку в швы между плитками на стенах, полу, а также на специальном экране под ванной. После полного высыхания затирки (обычно это занимает несколько минут) необходимо очистить поверхность плитки от ее остатков.

Самым важным в укладке своими руками керамической плитки в ванной комнате является, безусловно, тщательная проверка горизонтальности и вертикальности рядов плитки, а также внимательность и аккуратность при выполнении ремонтных работ.