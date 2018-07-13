Три крутых дизайна двухкомнатной квартиры в 50 кв.м

Эксперт материала

— К нам в студию с дизайном двухкомнатных квартир обращаются не так часто, как, например, с трешками. От этого с ними работать еще интереснее. Заказчики часто хотят уместить в двушке спальню, детскую и небольшую гостиную. Мы для любого пространства и любых пожеланий всегда предлагаем на выбор три планировки. И уже клиенты выбирают наиболее комфортный вариант с эстетической и практической точки зрения. Иван Миролюбов,

арт-директор студии «Точка дизайна»

Проект №1 (50 кв.м): тусовочное гнездышко для двоих

Для кого? Квартира для молодой пары, часто проводящей время на концертах и творческих мероприятиях. Заказчики любят принимать гостей у себя дома, поэтому им была важна большая обеденная зона. Вместе с тем паре хотелось и уютную спальню для личного комфорта.

Дизайнеры объединили кухню, столовую и гостиную для хорошего отдыха в кругу друзей. Это пространство максимально открытое и визуально поделено на зоны с помощью расположения дивана.

Чтобы было больше свободного места, можно поделить комнату на зону с помощью дивана «Вена» от компании «СиВер». Простые формы и строгость линий придают дивану оригинальный внешний вид.

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Цена: от 22 517 руб.

Телефон: +7 (495) 784-63-04 Сайт: siwer.ru Обеденный стол выделяет зону столовой. Большой плюс заключается в том, что мебель стоит недалеко от окна, в считаные секунды она может стать частью домашнего офиса.

Уютная спальня выполнена с светло-синих тонах. Этот умиротворяющий цвет позитивно влияет на настроение жильцов (кстати, кухня в синем цвете тоже выглядит отменно). А когда у пары появится ребенок, белый прикроватный столик в углу с легкостью можно заменить на детскую кроватку.

В такую спальню можно поставить большую кровать от компании CASA MILANO. Деревянная двуспальная кровать с фигурным изголовьем декорирована резьбой.

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Телефон: +7 (966) 024-94-95 Сайт: www.casamilanohome.com Проект №2 (48 кв.м): функциональное пространство для будущих родителей

Для кого? Квартира для молодой семьи, у которой ожидается пополнение. Несмотря на это, выделять место под отдельную детскую они не хотели. Для пары было важно, чтобы в доме не находилось лишних вещей, а в отделке использовался белый цвет.

Для заказчиков немаловажным было и наличие большой прихожей с системами хранения, местом под коляску и будуарной зоной. При этом нужно было сохранить общее пространство, поэтому между гостиной и прихожей дизайнеры предусмотрели стеклянную перегородку.

Стеклянная стенка и зеркальная панель за диваном визуально расширяют пространство. Ощущение воздуха в комнате усиливается за счет лаконичной мебели, подобранной в пастельных тонах.

За счет светлой отделки небольшая кухня выглядит просторно. Золотистые акценты в отделке фартука и в фурнитуре люстры отражают блики и добавляют свет в помещение. Эта кухня в классическом стиле выглядит поистине элегантной.

За счет молдинга (выпуклой планки) создается ощущение, что стена становится больше, а комната объемнее. Как еще зрительно увеличить пространство, читайте здесь. На фоне светлой отделки изумрудно-зеленый цвет смотрится благородно и изысканно, добавляя шарма в монохромную спальню.

Проект №3 (52 кв.м): лаконичный и удобный интерьер для пожилой пары

Для кого? Квартира для семейной пары, которая периодически приезжает из Кемерово в Москву, чтобы пожить рядом с детьми и внуками. Так как члены семьи бывают в квартире редко, им нужен был простой интерьер без излишеств, но с разделенными зонами. Им хотелось кухню, совмещенную с гостиной, спальню и отдельное место для отдыха.

Дизайнеры оформили квартиру в стиле минимализма, здесь много дерева и натуральных отделочных материалов. Со светлой отделкой и с разными источниками света гостиная смотрится выигрышно.

Кухня и гостиная представляют собой единое пространство, только обеденный стол делит его на две зоны. Кухонный гарнитур с крутой системой открывания фасадов (нужно нажать на угол шкафа, чтобы он отворился), позволяет избавиться от ручек и лишних деталей на белоснежных фасадах.

Присоединенную к спальне лоджию дизайнеры переделали в небольшую зону отдыха. Здесь можно любоваться шумной Москвой, обсуждать важные вопросы или умиротворенно мечтать.

В спальне есть встроенные вместительные шкафы. Их цвет совпадает с тоном стен: шкафы не привлекают к себе внимания. Дизайнеры рекомендуют использовать молочный оттенок в отделке спальни. Он помогает снизить уровень агрессии, а утром позволяет проснуться отдохнувшими. С теплым оттенком хорошо гармонирует зеленый: как насчет того, чтобы добавить сюда несколько растений?

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