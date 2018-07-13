Ванная в стиле прованс: оазис прекрасного настроения

Несмотря на долгие поиски стилевого решения и согласования с заказчиками, эта ванная получилась интересной, нежной, романтичной и уютной, тем самым полностью удовлетворила и даже превысила ожидания заказчиков.

Анна Малдзигова, архитектор

Образование:

СГТУ им. Ю. А. Гагарина (бывш. СПИ).

Факультет:

Строительно-архитектурно-дорожный.

Кафедра: «Архитектура».

Форма обучения: очное отделение.

Статус: выпускница (специалист).

Кредо: «Неважно, кто вы и какую позицию занимаете, если ваши цели высоки, вы достигнете многого». Ли Кокерелл.

Екатерина Поздеева, архитектор, визуализатор

Образование:

СГТУ им. Ю. А. Гагарина (бывш. СПИ).

Факультет:

Строительно-архитектурно-дорожный.

Кафедра: «Архитектура».

Форма обучения: очное отделение.

Статус: выпускница (специалист).

— В этом проекте нам поставили задачу — изменить дизайн ванной комнаты. Так как дом был уже жилой, заказчики точно знали, что хотят увидеть в итоге: добрый и уютный интерьер. Особенностью планировки стало наличие ниши, в ней было решено организовать встроенный шкаф с открытыми полками. В остальном же расположение сантехнического оборудования осталось на прежних местах.

Решение по цветовому оформлению далось нам трудно — сначала мы не могли определиться с выбором плитки, но ребята из Manu Interiors всегда нам помогают. Выбор пал на плитку Peronda Provence — это большая коллекция, выполненная в традициях французского прованса. Она и напольная плитка Atlas Concorde Etic Noce 15 х 90 (Италия) прекрасно сошлись друг с другом. Нежно-голубой и бежевый в сочетании с деревом и цветочными узорами создают ту самую атмосферу Франции.

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Мебель для ванной — Labor Legno Marriot 105 (Италия).

Унитаз — из коллекции Ceramica Cielo (Италия), санфаянс, белый.

Коврик для ванной — Grund (Чехия).

Душевая кабина — от компании Cezares, серия Modena AH1 с одной раздвижной дверью (900 х 1 200 х 1 950), профиль бронза.

Белое зеркало со ставнями выполнено на заказ по авторским эскизам. Дверцу в нишу тоже делали на заказ, подбирая цвет в тон плитки.

Люстра — Donolux S110183/6 Giardino di rose (Китай).

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