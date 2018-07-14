Можно ли подружиться со своим домовым

Как подружиться со своим домовым

Не так уж это и сложно, если соблюдать нехитрые правила.

Наши предки верили в существование домовых и всячески старались их задобрить, чтобы в доме был мир, уют, порядок и достаток. Несмотря на то, что домовой считался младшим братом черта, его относили к добрым существам, хотя и озорным.

Если вы замечали, что в вашем доме иногда происходят странности: например, пропадают вещи, а потом находятся в самых неожиданных местах, слышится звон посуды, когда на кухне никого нет, — это значит, что без домового тут не обошлось. Потусторонний хозяин дома расшалился и требует к себе внимания. Завести дружбу с ним помогут несколько простых ритуалов.

Теплое местечко

Раньше считалось, что домовой живет за печкой, в современных квартирах никаких печек уже нет, а вот теплые места остались. Например, батарея или газовая плита. Сделайте для домового домик, например, повесьте рядом с батарей веник.

Вкусная еда

Оставляйте домовому угощение. Имейте в виду, что мясо, яйца и рыбу он не очень любит, а вот молоко, хлеб, всевозможные каши и сладости ему очень даже нравятся. Поставьте тарелку с угощением в укромное место, подальше от детей, животных и любопытных глаз. Скоропортящиеся продукты убирайте сразу, а конфеты могут полежать подольше.

Подарочки

Если у вас часто пропадают вещи, а потом внезапно находятся спустя долгое время, это значит, что домовой их забрал поиграть. Попросите его вернуть их вам, а для домового соберите сундучок с игрушками, например, красивыми бусинами, пуговицами и блестящими украшениями. Вещи пропадать перестанут.

Душевные разговоры

Не забывайте общаться со своим домовым, на добрые слова он будет отвечать взаимно. В вашем доме никогда не будет ссор и конфликтов, а только мир и гармония.

Чистота и порядок

Домовой помогает тем, кто следит за своим жильем: не забывайте делать уборку, выбрасывайте всякий мусор и хлам, не позволяйте грязи накапливаться. И тогда ваш домовой полюбит вас всегда будет на вашей стороне.