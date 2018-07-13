Новые имена в ювелирном искусстве: лучшие коллекции выпускников БВШД

Дизайнер: Ксения Загайнова

Коллекция: Трансформа

Превратить три культовых светильника в подвески-трансформеры? Можем, умеем, практикуем. Так однажды сказала Ксения Загайнова и создала коллекцию ювелирных украшений. А вот и секрет, как это сделать: чтобы превратить объект промышленного дизайна в объект ювелирного дизайна, автору необходимо проделать большую работу: правильно выбрать референсы, рассчитать масштаб, перепроектировать механизмы (изделия трансформируются!), учесть вес, подобрать фактуры, продумать эргономику.

Дизайнер: Мария Симонова

Бренд 1%jwlr, коллекция Bugs

Почему бы не украсить сегодняшний образ брошью в виде разноцветного насекомого или кольцом? Для передачи радужной расцветки экзотических насекомых дизайнер использует специально обработанный титан. В сочетании с рельефом это создаёт ощущение инопланетного происхождения колец, брошей и других элементов коллекции.

Дизайнер: Елена Галина

Коллекция: Edward

Всем уставшим от типичных ювелирных украшений посвящается: рынок захватывают милые белые фарфоровые зайчики на кольцах, серьгах и даже запонках для рубашки и пиджака.

Коллекция: Artificial caves

В основе каждого объекта живого и неживого мира лежат базовые законы, по которым Великий Архитектор (кем бы он ни был) его создал. Именно такого правила придерживалась дизайнер Мария Афанасьева. На выходе — целая коллекция, от которой не оторвать глаз.

Дизайнер: Марина Анохина

Бренд Amarin jewelry, коллекция FOLK

Механизмы — отличительная черта бренда Марины Анохиной. В новой коллекции FOLK дизайнер обращается к древнерусскому воинскому наследию. Симметричные формы колеса, булавы и щита, расписанные вручную национальными паттернами, сформировали коллекцию, пропитанную богатырской удалью и теплом настоящего дерева.