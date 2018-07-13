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Новые имена в ювелирном искусстве: лучшие коллекции выпускников БВШД
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Новые имена в ювелирном искусстве: лучшие коллекции выпускников БВШД 

SNCmedia.ru 33 минуты назад
Дизайнер: Ксения Загайнова
Коллекция: Трансформа
Превратить три культовых светильника в подвески-трансформеры? Можем, умеем, практикуем. Так однажды сказала Ксения Загайнова и создала коллекцию ювелирных украшений. А вот и секрет, как это сделать: чтобы превратить объект промышленного дизайна в объект ювелирного дизайна, автору необходимо проделать большую работу: правильно выбрать референсы, рассчитать масштаб, перепроектировать механизмы (изделия трансформируются!), учесть вес, подобрать фактуры, продумать эргономику.
Дизайнер: Мария Симонова
Бренд 1%jwlr, коллекция Bugs
Почему бы не украсить сегодняшний образ брошью в виде разноцветного насекомого или кольцом? Для передачи радужной расцветки экзотических насекомых дизайнер использует специально обработанный титан. В сочетании с рельефом это создаёт ощущение инопланетного происхождения колец, брошей и других элементов коллекции.
Дизайнер: Елена Галина
Коллекция: Edward
Всем уставшим от типичных ювелирных украшений посвящается: рынок захватывают милые белые фарфоровые зайчики на кольцах, серьгах и даже запонках для рубашки и пиджака.
Дизайнер: Мария Афанасьева
Коллекция: Artificial caves
В основе каждого объекта живого и неживого мира лежат базовые законы, по которым Великий Архитектор (кем бы он ни  был) его создал. Именно такого правила придерживалась дизайнер Мария Афанасьева. На выходе — целая коллекция, от которой не оторвать глаз.
Дизайнер: Марина Анохина
Бренд Amarin jewelry, коллекция FOLK
Механизмы — отличительная черта бренда Марины Анохиной. В новой коллекции FOLK дизайнер обращается к древнерусскому воинскому наследию. Симметричные формы колеса, булавы и щита, расписанные вручную национальными паттернами, сформировали коллекцию, пропитанную богатырской удалью и теплом настоящего дерева.
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