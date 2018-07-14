Что делать, если в квартире круглые стены: пример из Швеции

Когда прямых стен и ровных углов на плане — раз-два и обчелся, оформление квартиры превращается в головоломку. Как расставить мягкую мебель? Где разместить шкафы и систему хранения? Как жить в обстановке, где все круглое и косоугольное?

Декораторы Ханна Хэйман и Анна Бэклунд, поработавшие над интерьером этой двушки площадью 65 квадратов в Гетеборге, убеждены: белый цвет прекрасно замаскирует особенности неудобной планировки. И действительно: белый «растворил» скругленные, острые и тупые углы комнат, кухни и коридора.

Через гостиную можно попасть на балкон с изящным арочным окном. Кирпичная отделка балкона видна прямо из комнаты, поэтому дизайнеры поддержали кирпич модного терракотового оттенка декоративными подушками в схожих по тональности цветах.

Деревянную полку у входа подогнали под геометрию стены: в нестандартных квартирах мебель на заказ здорово спасает.

Спальня — одно из самых проблемных мест в квартире. Шкаф для одежды разместили без особых трудностей, а вот прямоугольных стен для просторной кровати не нашлось. Но декораторы не растерялись и поставили ее наискосок от окна, а рядом расположили мини-будуар. Лучшего места для него не придумаешь: здесь сконцентрировано много естественного света сразу из двух окон.

Чтобы уравновесить округлые и ломаные пропорции квартиры, декораторы включили в интерьер мебель и аксессуары простых геометрических форм — круглых, овальных, квадратных, прямоугольных.

А вот люстры в гостиной и столовой подобрали ассиметричными и экстравагантными, как маленькое напоминание о том, что при всех своих минусах нестандартная планировка — это небанально и интересно.