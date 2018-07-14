5 ярких решений для интерьера: советы дизайнеров

Мы часто недооцениваем роль освещения в интерьере. А зря! Предлагаем 6 нестандартных идей использования света.

Даже самый красивый интерьер будет плохо смотреться при неудачном освещении. Не делайте ставку только на потолочный светильник — полностью залитая светом комната не может быть уютной.

Установите как можно больше разноуровневых источников света: бра, торшеров, настольных ламп. Интересный дизайнерский прием: сделать акцент на предметах мебели или декора с помощью скрытой подсветки.

Кстати, если у вас заняты руки и нет возможности дотянуться до выключателя, выручат датчики движения интеллектуальной системы KNX Jung. Например, их можно настроить на включение верхнего света в коридоре, когда вы туда заходите.

Плохо освещенная кухня — ночной кошмар любого шеф-повара. Единственный источник света, например, потолочная лампа, не может справиться с тенями от подвесных шкафов. На помощь придет светодиодная лента в рабочей зоне или точечные светильники.

А любителям собираться всей семьей за ужином просто необходимы небольшие подвесы или бра в обеденной зоне.

Или просто интерьерная фишка для любителей восьмидесятых. Диско-шар будет хорошо смотреться в интерьере и выручит, если приедут гости.

Вам больше не нужно отвлекаться от гостей, чтобы переключить надоевшую песню или добавить немного света. А еще вы легко можете можете управлять температурой в помещении, чтобы гостям было комфортно.

Если вы решили устроить дома небольшую картинную или фотогалерею, не забудьте про грамотную подсветку. Для этого отлично подойдут поворотные споты со специальными галогенными лампами — такие не нагреваются и не испортят полотна.

Проще всего управлять подсветкой дистанционно с помощью смарт-панелей — интеллектуальные системы сейчас вполне доступны и заменяют множество отдельных дорогостоящих гаджетов.

Для домашнего кинотеатра выбирайте ненавязчивую диммируемую подсветку, которая не будет мешать просмотру фильмов.

Например, можно установить скрытую ленточную подсветку на пол или потолок, чтобы добиться мягкого эффекта сияния. Или спрятать светильники за выступающей панелью, на которой висит телевизор. А дистанционно управлять освещением или зашторить окна можно с помощью LB Management Jung.

На обложке: дизайн-проект Никиты Зуба.

Материал подготовлен при поддержке JUNG.