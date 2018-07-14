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Как использовать обои с принтом: мнения профи
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Как использовать обои с принтом: мнения профи 

Inmyroom 2 часа назад
Фото: Inmyroom
Для начала предлагаем вдохновиться нашей подборкой классных интерьеров с принтованными обоями — а затем узнать, какими приемами пользуются профи, чтобы обои смотрелись так эффектно.
«В коллекциях нашего бренда Designers Guild много цветочных орнаментов. Цветы привносят красоту окружающего мира в наши дома — а это то, что, на мой взгляд, никогда не выйдет из моды. Ткани и обои с цветочными мотивами всегда будут доминантой интерьера».
«Что мне нравится в ярких обоях — так это то, что они сразу придают интерьеру настроение. А чтобы уравновесить интерьер, играйте на контрастах. У обоев очень «женственная» природа — хорошо сбалансировать ее с помощью массивных, грубых элементов».
«Это не только скучное дизайн-решение, но и всегда неудачный вариант для маленького помещения: визуально пространство останется не только невыразительным, но и таким же крошечным. Мой совет — декорируйте пару стен обоями с действительно интересным принтом, а другие две покройте краской нейтрального цвета — вот увидите, площадь комнаты перестанет иметь какое-либо значение».
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