Модерн возвращается: как оформить интерьер в стиле нового ар-деко

Хотя расцвет ар-деко пришелся на тридцатые годы прошлого столетия, к этому стилю возвращаются снова и снова. Вместе с Центром дизайна и интерьера «Экспострой на Нахимовском» рассказываем о всплеске интереса к ар-деко и его новых правилах.

Ар-деко — это всегда про роскошь. В сравнении с первообразом, современная интерпретация этого стиля более спокойная и фоновая. Новое ар-деко имеет еще больше четких, упорядоченных линий, узких вертикалей и угловатых принтов.

Плавные, округлые изгибы тоже присутствуют, но и они монотонны и графичны — как в дизайне цементной плитки MOSAIC DEL SUR или межкомнатной двери LʼPorte Alfa.

А вот блеск металлов, тканей и зеркальных поверхностей — как и прежде, визитная карточка стиля.

Во-первых, подходящая отделка. Это может быть несколько рядов вертикальных молдингов, обои c графичным принтом или в полоску, например, Rasch Textil Comtesse, напольные и стеновые покрытия из дорогих пород дерева и с их имитацией — например, стеновая панель из массива термоясеня.

Во-вторых, не обойтись без правильной мебели и аксессуаров — диваны, кресла и табуреты с высокими спинками, прямыми ножками и простыми изгибами — как у кресла «Челси».

В-третьих, важную роль в оформлении обстановки в этом стиле играют люстры, подвесы, торшеры или бра.

Подойдут светильники с дизайном, напоминающим американизированную версию ар-деко — streamline modern, как у подвесной люстры Berliner Messinglampen или настольной лампы Lawyer TL1 Cromo.

Палитра этого стиля никогда не терпела ярких, открытых расцветок. Поэтому выбирайте отделку, мебель и предметы декора в нейтральных тонах — белых, серых и черных — или в золоте или серебре.

Металлизированные ткани и аксессуары тоже приветствуются, если на них нанесены структурированные, графичные рисунки, как в ковре Italian Fresco. Можно локально включить в обстановку сложные оттенки красного — они особенно хороши рядом с золотом.

Анималистичные рисунки и принты, имитация шкур зебры, змеи или рыбьей чешуи неплохо поладят с новым ар-деко, если использовать их в качестве акцентов — например, на подушках или обивке стульев.

Другим гармоничным дополнением станут аксессуары со сложными вертикальными конструкциями, как в основании приставного столика Terni Accent. Можно включить в декор ширму с резным геометричным рисунком.

Позаботьтесь о симметричности обстановки. Это подчеркнет принадлежность ар-деко к классическим стилям и не даст «разгуляться» с обилием аксессуаров. А белые матовые поверхности помогут уравновесить блестящие акценты.

Несмотря на то что обстановки в новом ар-деко довольно нейтральные и легкие, лучше не смешивать этот стиль с другими. Однако можно попробовать добавить несколько деталей в современную классику.