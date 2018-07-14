Современный дом со спа-зоной вместо гаража

Дом в подмосковной деревне Рождествено построен по проекту архитектурного бюро Ярослава Усова. Спустя несколько лет владельцы попросили архитекторов сделать в нем интерьер, немного откорректировав внутреннее пространство. Серьезных планировочных изменений архитектурного проекта не произошло. Но на месте бывшего гаража сделали зону отдыха.

Дом построен для супружеской пары с тремя детьми: младшая дочь живет с родителями, сын и старшая дочь приезжают на выходные.

Заказчикам хотелось иметь в доме большое общее пространство, светлое и удобное, и отдельные спальни для всех членов семьи. Интерьер предполагался спокойный, но не скучный.

Общее пространство с гостиной, кухней и столовой, перетекающими друг в друга, архитекторы расположили на первом этаже. Здесь же находятся кабинет и ряд хозяйственных помещений. На втором этаже — четыре спальни, каждая с собственной ванной комнатой.

«Существенных планировочных изменений нашего архитектурного проекта не произошло, — рассказывает Ярослав Усов. — Необходимо было вместо гаража обустроить спа-зону. Мы разместили здесь блок сауны с хаммамом, тренажеры и создали зону отдыха. Вместо гаражных ворот удачно вписали большое окно».

«Центр дома — лестница, которая была выполнена по моим эскизам, — продолжает Ярослав. — Она получилась легкой, как и планировалось». Лестница опирается на пять стоек, которые переходят на потолок светильниками и на пол декоративными вставками. Эти «струны» пронизывают все пространство холла.

В отделке применена декоративная штукатурка. «Штукатурка прочная и экологичная, она обеспечит интерьеру долговечную эксплуатацию», — комментирует автор проекта. Кроме того, сочетание различных фактур, которые по-разному отражают свет, вносит в интерьер интригу.

Колористика построена на сочетаниях оттенков капучино, кофе и молочного шоколада. «Вкусные» тона и широкие мягкие диваны создают ощущение неторопливой, размеренной жизни. Полосы света на потолке отлично вписываются в общую картину: дом словно пронизан солнцем, которое пробивается сквозь шторы.

Холл Отделка: краска, Valpaint Напольное покрытие: керамогранит, REX Освещение: Moltoluce, Fabbian, De Majo

Гостиная Отделка: краска, Valpaint Напольное покрытие: керамогранит, REX Мебель: Baxter Освещение: Vibia Ameba, Fabbian

Спальня Отделка: краска, Valpaint Напольное покрытие: керамогранит, REX Мебель: Baxter Освещение: Murano Due, Moltoluce

Кухня Отделка: краска, Valpaint Напольное покрытие: керамогранит, REX Освещение: De Majo, Vistosi