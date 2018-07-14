5 самых модных коттеджных посёлков Подмосковья

В нашей новой подборке мы представляем вам пять самых модных коттеджных посёлков Подмосковья, среди них — «Довиль», «Английский квартал», «Миллениум парк», «Ренессанс парк» и «Резиденция Рублёво». Именно они сегодня у всех на слуху.

«Довиль» — в стиле легендарного французского города

«Довиль» — коттеджный посёлок, который был вдохновлён одноимённым французским городком и стал его точной копией. Здесь продаются частные дома и таунхаусы, почти все в нормандском стиле. В интерьере такому дому подойдёт французский, балтийский или классический стиль.

«Довиль» — эксклюзивный проект с коттеджами от 280 до 800 квадратных метров и стоимостью от 120 млн до 2 000 млн рублей. Великолепная архитектурная концепция этого мини-городка не имеет аналогов в России.

«Английский квартал» — живём, как в северном Лондоне

«Английский квартал» — очень симпатичный посёлок с домами в английском стиле. Он представляет собой прекрасное место для жизни в пригороде, если вы любите городское настроение в архитектуре коттеджных посёлков.

Особенность его — точное следование английскому архитектурному стилю. Этот посёлок стал аутентичной версией английского стиля жизни.

«Миллениум парк»

«Миллениум парк» — один из тех коттеджных посёлков, которые известны всем. Стоимость коттеджей — до 230 млн рублей, средняя площадь — 500—600 кв. метров. Этот посёлок может похвастаться очень современным, европейским подходом к обустройству территорий и набережной. Дома здесь в различных стилях, при этом на улицах они сгруппированы именно по дизайну фасадов. Так, вы можете жить на европейской улочке XIX века или футуристичной улице XXII века, со стеклянными домами. «Миллениум парк» подойдёт и тем, кто любит большие участки и простор общественных территорий.

«Ренессанс парк» — европейская изысканность

«Ренессанс парк» — элитный коттеджный посёлок, который поражает обустроенностью зелёных аллей, тротуаров, парковых территорий. Этот посёлок относится к классу De Luxe со стоимостью особняков до 350 млн рублей.

Общий антураж классический, с очаровательными галереями и ротондами, эффектным парадным въездом с колоннами и многим другим. Дома оформлены в классическом и неоклассическом стиле, многие построены из кирпича. Средняя площадь домов — 500 кв. метров.

«Резиденция Рублёво» — на стыке шале и лофта в экоформате

«Резиденция Рублёво» — настоящий оазис всего лишь в километре от МКАД (в районе Новорижского шоссе) с потрясающей архитектурой международного класса. Если вы хотите купить суперсовременный дом с бюджетом около 350 тысяч рублей за квадратный метр, «Резиденция Рублёво» — один из лучших вариантов. Ведь посёлок, занимающий площадь более 20 гектаров, располагается в лесном массиве и выдержан в удивительном архитектурном стиле — на стыке люксового альпийского шале и современного урбанистичного лофта.

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